Potsdam

In ganz Deutschland klettern die 7-Tage-Inzidenzen auf neue Rekordhöhen, auch in Brandenburg. Die Politik will nun handeln, ein erneuter Lockdown, der auch für Geimpfte und Genese gilt, wird immer wahrscheinlicher. Doch brauchen wir tatsächlich eine solch strikte Maßnahme, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen? Eine Pro und Contra aus der MAZ-Redaktion.

Pro: Ein Lockdown könnte die Lage entspannen

Die aktuellen 7-Tage-Inzidenzen sind beunruhigend. Jeden Tag wird irgendwo in Deutschland ein neuer Rekord erreicht, meist im Süden und Osten des Landes, immer häufiger auch in Brandenburg. Was sich schnell vergessen lässt: Hinter diesen Zahlen verstecken sich Menschen. Und das sind nicht nur unbelehrbare Ungeimpfte, sondern auch Doppeltgeimpfte, die sich trotz aller Vorsicht angesteckt haben.

Alleine in meinem weiteren Freundes- und Bekanntenkreis gibt es Dutzende dieser Impfdurchbrüche. Und nicht nur an die Doppeltgeimpften sollte man denken, wenn man sich die Kurve der 4. Welle anschaut. Da sind auch die Pflegekräfte und Ärzte, die seit Monaten am Limit arbeiten und die gerade überrollt werden. In einem Maße, das man als Laie wohl nur schwer nachvollziehen kann. Dazu kommt nun noch eine Virus-Mutante aus Südafrika, von der Experten fürchten, sie könnte ansteckender sein als die momentan dominierende Delta-Variante.

Soweit die Fakten, jetzt zu der Frage, was zu tun ist. Angesichts der Lage scheint ein erneuter Lockdown keine schlechte Idee zu sein. Zumindest ein kurzer, der dabei hilft, die Lage zu entspannen. Denn wie sonst können wir uns schützen und das Gesundheitssystem vor einem Kollaps bewahren? Die 2G- und 3G-Regeln, die nun in vielen Teilen des öffentlichen Lebens eingeführt wurden, werden uns kurzfristig nicht helfen.

Dazu ist die Welle bereits zu groß.

Contra: Warum müssen wir Rücksicht auf Ungeimpfe nehmen?

Mein Schwiegervater ist ein alter Ignorant. Dass eine Corona-Infektion bei ihm aufgrund multipler Vorerkrankungen wahrscheinlich nicht glimpflich ablaufen wird, blendet er aus. Die Impfkampagne ist in seinen Augen nur „Geldmacherei der Pharmaindustrie“. Mein Schwiegervater ist leider nicht der einzige Ignorant in der Republik. Zusammen mit den Bequemen und den Verblendeten bringen sie es auf knapp 21 Prozent der Wahlbevölkerung.

Mit Stand vom 26. November sind 78,9 Prozent der volljährigen Frauen und Männer in Deutschland vollständig geimpft. Ein neuerlicher Lockdown wäre eine undemokratische Zumutung für diese Bevölkerungsmehrheit. Für Ungeimpfte gibt es den praktisch schon, und das ist gut so. Der Lockdown, der nicht so heißt, nennt sich 2G oder 2G+ und er ist das beste Instrument, das wir haben, wenn wir im Kampf gegen die Pandemie das Grundgesetz nicht geringschätzen wollen.

Ich verstehe die Mediziner und Pflegekräfte, die seit anderthalb Jahren am Rande des Zusammenbruchs schuften. Sie fühlen sich ihrem Berufsethos verpflichtet und wollen ausnahmslos jedes Leben retten. Das ist honorig.

Politik darf rufen nach Lockdown nicht nachgeben

Trotzdem darf die Politik ihren Rufen nach einem Lockdown nicht nachgeben, denn sie muss jenseits der dramatischen Gesundheitskrise das große Ganze im Auge behalten. Und das ist unsere freiheitliche Grundordnung. Die dürfen wir nicht ruinieren aus falsch verstandener Rücksicht auf 21 Prozent Verblendete, Bequeme und Ignoranten.

Wer jetzt, Ende November 2021, noch nicht gegen Corona geimpft ist, obwohl er oder sie das könnte, bekundet damit, dass er oder sie auch keinen gesteigerten Wert darauflegt, vom Staat geschützt zu werden.

Warum soll ich nicht mehr ins Kino, Theater oder Restaurant gehen dürfen, damit diese Menschen in jedem Fall ein freies Intensivbett und einen Beatmungsplatz bekommen? Warum sollten knapp 80 Prozent der Bevölkerung massive Grundrechtseingriffe erdulden, um diejenigen zu schützen, die zu ihrem eigenen Schutz nichts beizutragen bereit sind?

Das wäre ein verqueres Verständnis von Solidarität.

Von Thorsten Keller und Gesa Steeger