Mehrere Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung, die ersten Corona-Impfungen könnten noch 2020 beginnen. So hatten wir Anfang Dezember unsere Umfrage eingeleitet. Von Ihnen wollten wir wissen: Sind Sie dabei, wollen Sie sich immunisieren lassen?

Etwas mehr als 1200 MAZ-Leser (Stand: 10. Dezember) haben mitgemacht und das Meinungsbild ist nicht so eindeutig, wie es Politiker und Virologen wünschen. Etwa 39 Prozent antworteten, dass sie sich so schnell es geht gegen Corona impfen lassen möchten. 27 Prozent, also mehr als jede(r) Vierte, hat hingegen „kein Zutrauen“ in die Impfstoffe. 33 Prozent wollen zunächst abwarten, ob die ersten Impfungen ohne Komplikationen verlaufen.

Auch in den Leserzuschriften finden sich unterschiedliche Meinungen. Dabei geht es nicht nur um die Impfung an sich, sondern um die Frage, ob die Behörden die bevorstehende Massenimpfung organisatorisch in den Griff bekommen. Hier eine Auswahl der Zuschriften.

„Hallo, ich gehöre zur Risikogruppe und lasse mich auf jeden Fall impfen“, schreibt Anita Piel-Schneider. „Na klar habe ich auch Bedenken, aber ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist. Den Krebs habe ich besiegt und werde auch Covid-19 in den Hintern treten.“

„Ich bin generell kein Impfgegner“, schickt Iris Kienast ihrem Leserbrief voraus. „Aber mit Sicherheit werde ich mich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Entwicklung eines neuen Impfstoffes dauert viele Jahre. Hier wurde innerhalb weniger Monate , dazu noch ein völlig neuer RNA- Impfstoff aus dem Boden gestampft, der eine „Notzulassung“ erhalten hat. Zitat Herr Wieler (RKI-Präsident Lothar Wieler, Anmerkung der Red.): „Wir wissen nicht genau wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, aber ich bin optimistisch, dass es Impfstoffe geben wird“!

„Wir wohnen in einem kleinen Ortsteil von Nauen und ich konnte keinen Impfstandort für das Havelland erkennen“, schreibt Sabine Schulz. „Ist es in unserem Fall so, dass wir nach Brandenburg/Havel fahren müssen? Wenn ja, dann wurde bei dieser Regelung nicht an die ’Landbevölkerung’ und damit an die vielen älteren Leute gedacht. In unserem Fall ist es so, dass wir mit dem Bus, der nur in einem geringen Takt fährt, nach Nauen fahren müssten und dann anschließend mit dem Zug nach Brandenburg weiter. Bei dieser Verbindung müssten wir dann zwei bis drei mal umsteigen und benötigen etwa anderthalb Stunden alleine nur für die Zugfahrt. Und sicher wird sich der Impfstandort nicht gleich am Bahnhof in Brandenburg befinden.“

Nur zehn Impfzentren im Land Brandenburg findet Th. Zülke viel zu wenig. „Sollen die Leute aus Eichwalde oder Zeuthen tatsächlich zum Impfen nach Cottbus oder Frankfurt(Oder) fahren? Oder noch weiter? Nach Berlin zum Impfen zu fahren wird nicht gehen, weil jedes Bundesland bestimmt sein eigenes Ding macht. Wie sollen bei dieser welt- und wirklichkeitsfremden Verteilung der Impfstandorte nicht nur Impfskeptiker und -zauderer von der Richtigkeit der Maßnahme überzeugt werden? In dem sie 80 bis 100 Kilometer fahren müssen? Zur Überwindung der Corona-Pandemie müssen wir eine Herdenimmunität herstellen(ca 70 Prozent der Bevölkerung). Deshalb müssen die Impfstationen für jeden Bürger, egal welchen Alters und aus welcher Brandenburger Region, einfach und unkompliziert zu erreichen sein. Statt zehn großen Zentren vielleicht 20 bis 25 kleine bis mittlere Zentren, zum Beispiel in den Kreisstädten.“

Georg Maus aus Potsdam gibt zu bedenken: „Vielleicht fällt die schwierige Entscheidung ’Lasse ich mich impfen’ vielen Menschen leichter, wenn sie ein mal Ihre Risikoabwägung in Relation beim nächsten Einsteigen in das Auto abschätzen: ’Komme ich an und steige ich gesund aus, erlebe ich am Fahrtende noch mein normales Leben ?’ Die Frage ließe sich auch auf das viel diskutierte Weihnachten und Sylvester ausdehnen. Und Impfen hat noch einen gesellschaftlichen und sozialen Aspekt.“

„Ja sicher lassen wir uns impfen“, schreibt Regina Fischer. „Wir haben jedes Jahr die Grippe-Impfung gut vertragen. Warum diesmal nicht?“

„Angesichts der bisher bekannt gewordenen logistischen Leistungen im Landkreis Havelland graut es mir vor dem Ablauf der Impfungen“, schreibt Jürgen Scheller. „Das fängt schon damit an, dass man sich offenbar nach Potsdam oder Brandenburg/Havel aufmachen muss. Für Autofahrer kein Problem. Für einen großen Teil der allein lebenden älteren Mitmenschen (häufig im Rollstuhl) ein richtiges Problem. Die lassen sich dann vom DRK im verseuchten Kleinbus mit mehreren Patienten fahren.

Es geht weiter mit den Impfteams, die irgendwie zusammengeschustert werden sollen, möglichst ohne auf Hausärzte zurückgreifen zu müssen. Das dichte Netz der Hausärzte nicht einzubinden, ist ein schwerer strategischer Fehler.

Am wichtigsten ist aber die Patientenauswahl. Erheben die schon bei der Nachverfolgung überforderten Gesundheitsämter etwa die Patientendaten, um die Risikopatienten herauszufiltern? Will man etwa die Hausärzte zwingen, ihre Patientenkarteien durchzugehen und dann nach dubiosen Kriterien die Risikopatienten zu melden? Bleibt also nur für den Patienten der Weg zum Hausarzt, damit dieser eine entsprechende Bescheinigung ausstellt, mit der sich dann der Patient bei hoffnungslos überlasteten Telefonleitungen mehrere Tage vergeblich um einen Termin bemüht, um dann zu erfahren, dass eine solche Bescheinigung ja gar nicht vorgesehen (und garantiert auch nicht standardisiert) ist.

Nicht zu vergessen ist die Definition des Risikopatienten: Ist der 20-Jährige, der nach einem Motorradunfall im Rollstuhl sitzt und einen Schwerbehindertenausweis besitzt, ein Riskopatient und der 66-Jährige mit Asthma, Allergien, COPD, mehreren Herzoperationenm Diabetes und arterieller Hypertonie kein Risikopatient, weil er eben keinen solchen Ausweis vorweisen kann (da die Krankheiten einzeln und nicht kumulativ betrachtet werden)?“

Laut einer Umfrage der Krankenkasse Barmer will sich knapp die Hälfte der Brandenburger (48 Prozent) gegen das Corona-Virus impfen lassen. 29 Prozent äußerten sich eher ablehnend, fast ein Viertel der Befragten hat sich noch nicht entschieden.

