Potsdam

Der Wahlausgang zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag gilt als offen, ein Sieger steht aber bereits im Voraus fest: Die Post – und mit ihr die Briefwahl. Die Corona-Pandemie hat nochmals mehr Menschen dazu veranlasst, im Voraus abzustimmen. Bereits in den Vorjahren war der Anteil der Briefwähler stetig gestiegen. Auch kurz vor der Bundestagswahl ist das Wählen mittels Brief noch möglich – die MAZ fasst zusammen, was jetzt für Wählerinnen und Wähler wichtig ist.

Kann jeder Briefwahl beantragen?

Grundsätzlich können alle Wahlberechtigten „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes“ per Brief abstimmen, wie der Bundeswahlleiter erklärt.

Kann ich meine Stimme widerrufen?

Wer per Brief wählt, trifft seine Entscheidung vor dem Wahltag. Darauf weisen Politikwissenschaftler explizit hin. Der Tenor: Auch auf den letzten Metern des Wahlkampfes könne etwas passieren, das Einfluss auf die Wahlentscheidung hat. Wer dann schon gewählt hat, kann seine Stimme nicht widerrufen und ärgert sich im Zweifel über sein Kreuz.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie beantrage ich Briefwahl?

Für den schriftlichen Antrag von Briefwahlunterlagen kann der auf der mit der Wahlbenachrichtigung verschickte Wahlscheinantrag genutzt werden. Unabhängig davon können Briefwahlunterlagen auch per Brief, Fax, E-Mail oder persönlich bei der zuständigen Gemeinde-, Stadt- oder Amtsverwaltung beantragt werden. Per Telefon ist das nicht möglich.

Kann ich auch bei der jeweiligen Behörde vor Ort wählen?

Holen Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen persönlich bei der zuständigen Stelle der Gemeindebehörde ab, so können sie ihre Stimme dort auch an Ort und Stelle abgeben. Dabei ist sicherzustellen, dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden kann.

Kann ich meinen Wahlbrief auch direkt im jeweiligen Wahlbüro einwerfen?

Ja, auch das ist möglich. Die Adresse finden Sie in ihren Wahlunterlagen.

Fristen: Bis wann kann ich Briefwahl beantragen?

Briefwahlunterlagen müssen bis zum Freitag vor der Wahl ( 24. September) um 18 Uhr beantragt werden. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht dabeihaben. Der oder die Bevollmächtigte kann die Briefwahlunterlagen auch bei der Gemeinde-, Stadt- oder Amtsverwaltung abholen.

Lesen Sie auch:

Wartezeiten an den Wahllokalen: Hennigsdorfer sollten mehr Zeit am Wahlsonntag mitbringen

Am Wahltag krank: Was kann ich tun?

Wer am Wahltag plötzlich krank wird, kann den Antrag noch bis 15 Uhr am 26. September bei der zuständigen Wahlbehörde stellen. Dafür ist jedoch ein Nachweis der plötzlichen Erkrankung nötig.

Bis wann muss ich den Wahlbrief in den Briefkasten geworfen haben?

Laut Bundeswahlleiter ist mit der Deutschen Post vereinbart, dass selbst Wahlbriefe, die am Tag vor der Wahl in den Briefkasten geworfen wurden, noch am Wahlsonntag zugestellt werden.

Wie sicher ist die Briefwahl vor Fälschung?

Da in der Corona-Pandemie ein Briefwahlrekord erwartet wird, kursieren zahlreiche Verschwörungstheorien, die die Sicherheit der Briefabstimmung anzweifeln. Fakt ist allerdings: Es gibt keine Hinweise auf Wahlbetrug oder eine Manipulation der Briefwahlen, die die Ergebnisse der Bundestagswahlen beeinflussen könnten. „Die Bundes­tags­wahlen und auch die Briefwahl sind sehr sicher“, sagt etwa der Mainzer Politik­wissenschafts­professor Kai Arzheimer. Dass Wähler außerdem gleich zweimal abstimmen, gilt als ausgeschlossen. Die beantragte Briefwahl wird im Wählerverzeichnis vermerkt – wurde der Wahlschein bereits zur Briefwahl verwendet, kann im Wahllokal nicht erneut gewählt werden. Dass die Umschläge verloren gehen, gilt zudem als äußerst unwahrscheinlich. So sind die roten Briefe sehr auffällig und können leicht erkannt werden.

Von MAZonline, Florian Reinke, Thorsten Keller