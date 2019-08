Potsdam

Am 1. September 2019 sind Landtagswahlen in Brandenburg. Wer es vorzieht seine Stimme lieber per Brief, statt im Wahllokal abzugeben, beantragt die Briefwahl. Doch wie läuft so eine Briefwahl eigentlich? Wo muss man den Antrag abgeben und bis wann gibt man seinen Wahlbrief fristgerecht zur Post? Wir erklären, wie die Briefwahl funktioniert.

Briefwahl zur Landtagswahl in Brandenburg : So reichen Sie den Antrag ein

Eine Briefwahl muss im Vorfeld beantragt werden. Um sich die Wahlunterlagen per Post zuschicken zu lassen, gibt es drei mögliche Wege.

Antrag per Wahlbenachrichtigungskarte

Nutzen Sie dazu die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte. Tragen Sie hier einfach Ihren Antrag formlos ein. Beachten Sie, dass alle Angaben vollständig ausgefüllt sein müssen. Versehen Sie den Antrag mit Ihrer Unterschrift und senden Sie ihn per frankiertem Briefumschlag zurück.

Sollten Sie keine Wahlbenachrichtigungskarte bekommen haben, kontaktieren Sie die Gemeindeverwaltung. Sollten Sie trotz Wahlberechtigung nicht im Wählerverzeichnis stehen, können Sie dort einen Wahlschein beantragen oder sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen.

Antrag per Online-Formular

Sie können den Wahlschein auch per Online-Formular beantragen. Die Online-Antragstellung ist von Montag, dem 29. Juli, bis zum Montag, den 26. August, 06.00 Uhr möglich. Die Wahlunterlagen erhalten Sie anschließend per Post.

Antrag persönlich im Wahlbüro abholen

Wer wahlberechtigt ist, kann auch im Vorfeld ins Wahlbüro gehen und unter Vorlage des Personalausweises, bzw. Reisepasses die Wahlunterlagen beantragen. Das ist ab dem 12. August 2019 bis zum 30. August 2019 möglich. Sie können auch vor Ort ihr Wahlrecht ausüben. Das Wahlbüro hat zudem am Freitag vor der Wahl, dem 30. August 2019 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Wie gibt man seine Stimme per Briefwahl zur Landtagswahl in Brandenburg 2019 ab?

Ist die Briefwahl beantragt, bekommen Sie die Wahlunterlagen per Post zugesendet. Zu den Unterlagen gehören:

• Ein hellroter Wahlbriefumschlag

• Ein blauer Wahlumschlag

• Ein weißer Stimmzettel

Haben Sie ihre zwei Kreuze auf dem Stimmzettel gemacht, achten Sie unbedingt darauf, die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ mit Ihrer Unterschrift zu versehen.

Legen Sie den Stimmzettel in den blauen Wahlumschlag. Den blauen Wahlumschlag mitsamt weißem Stimmzettel, legen Sie nun in den hellroten Wahlbriefumschlag. Diesen bringen Sie dann zur Post oder ins Wahlbüro, nicht ins Wahllokal.

Briefwahl zur Landtagswahl in Brandenburg : Wie lange habe ich noch Zeit?

Die Wahlunterlagen können bis Freitag, den 30. August, 18.00 Uhrabgeholt werden. Beachten Sie, dass Ihre Wahlunterlagen bis spätestens 18.00 Uhr des Wahltages (sprich Sonntag, den 1. September) eingereicht sind.

Die Post stellt Wahlbriefe nur werktags zu. Am Wahlsonntag erfolgt keine Zustellung. Briefwähler sollten also beachten, den Wahlbrief spätestens zwei Werktage vor dem Wahltag bei der Post abzugeben, damit dieser fristgerecht zugestellt werden kann.

Bringen Sie Ihren Wahlbrief nicht zum Wahllokal, denn dann würde er die Wahlbehörde nicht bis 18.00 Uhr erreichen. Damit wäre Ihre Stimme ungültig und Sie hätten keinen Einfluss auf das Ergebnis bei der Landtagswahl in Brandenburg 2019.

Barrierfrei Wählen: Briefwahl zur Landtagswahl in Brandenburg für Menschen mit Behinderung

Auch für Menschen mit Behinderung oder mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die ihre Stimme in einem nicht barrierefreien Wahllokal abgeben müssen, eignet sich die Briefwahl. Alternativ zum Postweg kann in dem Fall auch ein barrierefreies Wahllokal im entsprechenden Wahlgebiet aufgesucht werden.

Was kostet die Briefwahl ?

Der Antrag auf Ausstellung der Briefwahlunterlagen ist kostenlos. Auch das Versenden des Briefwahlumschlags kostet in Deutschland nichts. Eine Ausnahme besteht, wenn der Antrag auf Briefwahl aus dem Ausland gestellt oder der Wahlbrief per Eilzustellung versendet wird. In diesen Fällen trägt der Antragsteller die erhöhten Portokosten selbst.

Werden die Stimmen der Briefwähler separat ausgezählt?

Zur Auszählung des Briefwahlergebnisses werden eigene Vorstände in den einzelnen Wahlkreisen eingesetzt. Im vorläufigen Endergebnis sind die Stimmen der Briefwähler enthalten.

Von Timo Röske/RND