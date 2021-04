Potsdam/Weimar

Es ist ein aufsehenerregendes Urteil: Das Amtsgericht Weimar hat der Mutter zweier Kinder Recht gegeben, die sich gegen die in Thüringer Klassenzimmern geltende Maskenpflicht sowie gegen Abstandsregeln und Corona-Schnelltests wehrt. Das Gericht sieht durch die Infektionsschutzmaßnahmen offenbar die geistige und seelische Gesundheit der Kinder gefährdet und hält die Maßnahmen daher für verfassungswidrig.

Ein mehr als 170 Seiten langes Begründungsschreiben zu dem Richterbeschluss vom 8. April kursiert derzeit durch die sozialen Medien. Es liest sich stellenweise wie eine Abrechung mit der Eindämmungspolitik und stößt bei Eltern auf Zustimmung, die mit den Corona-Maßnahmen hadern oder die Gefährlichkeit des Virus schlicht leugnen.

„Psychisch und pädagogisch geschädigt“?

Die Kinder würden physisch, psychisch und pädagogisch geschädigt, ohne dass dem ein Nutzen für die Kinder oder Dritte gegenüberstehe, heißt es darin. „Internationale Konventionen“ würden dadurch verletzt. Den Schutzmaßnahmen stehe nur ein marginaler oder überhaupt kein Nutzen gegenüber.

Mit der Pflicht zum Masketragen in den Schulen sei der Verordnungsgeber – also die Thüringer Landesregierung „in eine Tatsachenferne geraten ..., die historisch anmutende Ausmaße angenommen hat“, heißt es weiter. Auch der Sinn und die Aussagekraft von Corona-Schnelltests und sogar von laborgestützten PCR-Test wird laut dem Papier von dem Gericht in Abrede gestellt.

Das Gericht stützt sich dabei auf drei Gutachter, die allesamt als Kritiker der Maskenpflicht und der Coronatests bekannt sind: Ines Kappstein, Christof Kuhbandner und Ulrike Kämmerer. Das Amtsgericht Weimar ist schon mehrfach mit Urteilen gegen die Lockdown-Politik in Erscheinung getreten. Richter Matthias Guericke soll auch privat – und erfolglos – vor dem Oberverwaltungsgericht versucht haben, die Maskenpflicht zu kippen. Ob von ihm auch das Schul-Urteil stammt, ist unklar.

Ministerium: Maskenpflicht gilt weiter

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme vom Amtsgericht zu dem Urteil, doch das Bildungsministerium hat inzwischen mitgeteilt, dass tatsächlich eine solche Entscheidung gefallen ist. . Unmittelbare Folgen habe das erstinstanzliche Urteil aber nicht. Das heißt: Die Maskenpflicht gilt vorerst weiter in Thüringens Schulen.

„Weder den Schulen noch der Landesregierung liegt der Beschluss in schriftlich ausgefertigter Form vor. Bisher kennen wir lediglich eine Mail an die Schulleitungen“, heißt es in einer ersten Reaktion.

Tatsächlich richtet sich die einstweilige Anordnung auch nur konkret an die Leitungen und Lehrern der Schulen der beiden 14- und 8-jährigen Kinder, die eine Regel- und eine Grundschule in Weimar besuchen sollen.

Doch ob ein Amtsgericht, genauer in diesem Fall das Weimarer Familiengericht überhaupt Lehrer oder Schulleitungen zu etwas verpflichten kann, ist juristisch zweifelhaft. Das Gericht will die Schulleitungen und Lehrer der beiden Schulen nämlich anweisen, die umstrittenen Infektionsschutzmaßnahmen für alle Schülerinnen und Schüler der beiden Einrichtungen auszusetzen.

„Gravierende verfahrensrechtliche Zweifel“

Ist hier ein mit der Corona-Politik unzufriedener Richter über das Ziel hinausgeschossen und hat seine Zuständigkeit überschritten? Das Bildungsministerium jedenfalls hat „gravierende verfahrensrechtliche Zweifel“. Dem Entscheid des Gerichts liegt nämlich ein Kinderschutzverfahren, also eine Familiengerichtssache zugrunde.

Die Zuständigkeit des Familiengerichts beschränke sich aber auf Sorgerechtsverfahren, argumentiert das Thüringer Bildungsministerium. Eine Überprüfung von Infektionsschutzmaßnahmen oder Rechtsverordnungen der Landesregierung sei dagegen Sache der Verwaltungsgerichte.

„Wie jede gerichtliche Entscheidung kann auch dieser Beschluss rechtliche Wirkung allein für die am Verfahren Beteiligten entfalten“, so das Ministerium weiter. Das sind im konkreten Fall die beiden Kinder der klagenden Mutter – und keineswegs alle Mitschüler.

Ministerium will Urteil prüfen lassen

Der Beschluss habe keine Auswirkungen auf die Infektionsschutzmaßnahmen, die für die Thüringer Schulen insgesamt angeordneten wurden, erklärte das Ministerium. „Sie bleiben rechtmäßig in Kraft. Gleiches gilt für zusätzlich verfügte Infektionsschutzmaßnahmen in Kreisen mit hohen Infektionszahlen“, stellte das Ministerium klar.

Das Bildungsministerium will daher gegen das Urteil vorgehen und es obergerichtlich prüfen lassen.

Was die Entscheidung für die beiden Kinder bedeutet, darüber befinde man sich im Austausch der beiden Schulen. „Im Übrigen gelten an den zwei betroffenen Schulen in Weimar und im ganzen Freistaat die Infektionsschutzmaßnahmen für alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler unverändert weiter.“

Von Torsten Gellner