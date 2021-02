Potsdam

Im Landkreis Märkisch-Oderland ist die britische Variante des Corona-Virus ( B.1.1.7) nachgewiesen worden. Betroffen sei eine Frau, die als Krankenschwester in einem Berlin Krankenhaus arbeite, teilte das Landratsamt in Seelow auf MAZ-Anfrage mit.

Die Frau, sowie zwei weitere Familienangehörige, befinden sich seit dem 24. Januar in Quarantäne. Die britische Virus-Variante war durch einen Routinetest entdeckt worden. Weitere Kontaktpersonen im privaten Kreis der Frau gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Landratsamts, „die Frau war sehr vorsichtig“, weitere Fälle seien nicht zu befürchten.

Erster Fall der Mutante war letzte Woche registriert worden

Der erste Fall der B.1.1.7-Variante des SARS-CoV-2-Virus war am 28. Januar im Landkreises Spree-Neiße nachgewiesen worden. Der erkrankte Mann befindet sich bereits seit dem 26. Januar in Isolation. Die im Haushalt lebende Ehefrau und Schwiegermutter, ein beruflicher Kontakt sowie eine Kontaktperson des im Haushalt lebenden Hundes befinden sich ebenfalls in Quarantäne.

Am Dienstag teilte das Landratsamt in Forst (Lausitz) mit, dass die berufliche Kontaktperson sowie dazugehörige Haushaltsmitglieder negativ getestet worden seien. Auch der Hund der Familie ist negativ. Bei einer Kontaktperson konnte der Erreger jedoch nachgewiesen werden. Die Bestimmung der vorliegenden Variante dauert noch an.

Vorsorgliche Quarantäne für Umfeld des Patienten

Menschen aus dem näheren wohnlichen Umfeld des Mannes und Nachbarhaushalte befinden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Das zuständige Gesundheitsamt betreut alle Betroffenen täglich durch Anrufe und engmaschige diagnostische Überwachung.

Von Gesa Steeger