Potsdam, Brandenburg, Mühlenfließ: 126 Brücken im Land sind marode

Potsdam

Landesweit befinden sich 126 Brücken in einem ungenügenden oder „nicht ausreichenden“ Zustand. Das hat der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag in Potsdam bekannt gegeben. In die schlechteste Kategorie („ungenügend“) fallen 22 Brücken, wie der Geschäftsführer des Landesbetriebs, Edgar Gaffry, erläuterte.

Zu diesen besonders maroden Übergängen gehören einige für den Verkehr zentrale Bauwerke – entsprechend groß sind dort die Verkehrsbehinderungen. So musste im Jahr 2019 aus Sicherheitsgründen die „Brücke des 20. Jahrestages“ in Brandenburg/Havel komplett für den Verkehr gesperrt werden. Ein Neubau muss her. Der Übergang der Nutheschnellstraße über die Eisenbahn in Potsdam wird derzeit teilweise abgerissen, die Kosten belaufen sich auf etwa 30 Millionen Euro. Dies ist laut Landesbetrieb „das mit Abstand größte Bauvorhaben im Land in den kommenden Jahren.“

Mühlenfließbrücke wird abgerissen

In den kommenden Jahren soll auch die Mühlenfließbrücke bei Rüdersdorf einem Neubau weichen. Teilweise war auf diesem Stück des Berliner Rings im Kreis Märkisch-Oderland der Verkehr auf Tempo 20 gedrosselt worden. Laut Gaffry läuft der Wettbewerb um die Neugestaltung. Ein Planfeststellungsverfahren sei nötig. Über die Dauer wollte der Geschäftsführer nicht spekulieren, so etwa könne erfahrungsgemäß ein oder auch vier Jahre dauern.

Die Lebensdauer dieser Brücke sei „eigentlich schon abgelaufen“, sagte Gaffry. Brücken seien für eine Lebensdauer von etwa 80 Jahren konzipiert. Ältere Exemplare litten aber besonders unter den immer schwerer und zahlreicher werdenden Lastwagen, so Gaffry.

Für Straßenbauprojekte – von Radwegen über Brücken bis hin zu Ortsdurchfahrten hat das Brandenburger Verkehrsministerium im laufenden Jahr 576 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind 120 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU), der die Bauvorhaben für 2020 in der Potsdamer Staatskanzlei vorstellte, erklärte diesen Rückgang mit einigen kostenintensiven Großbaustellen im vergangenen Jahr – etwa auf A10 und A 24.

Dauerbaustelle auf A10 fast fertig

Der achtstreifige Ausbau der A10 zwischen den Autobahndreiecken Nuthetal und Potsdam ist fast beendet – bis zum Sommer soll der Verkehr frei rollen. Seit dem 3. März stehen die acht Fahrstreifen bereits voll zur Verfügung zwischen dem Dreieck Potsdam und dem Rastplatz Michendorf.

Von den 576 Millionen Euro stammen nur 171 Millionen aus Landesmitteln. Den Rest erhält Brandenburg vom Bund und reicht ihn durch – eben für die kostspieligen Vorhaben an den Autobahnen und Bundesstraßen.

Laut Koalitionsvertrag gehören die Radwege zu den Schwerpunkten der Bautätigkeit. 20 Millionen Euro will das Bündnis aus SPD, CDU und Grünen investieren. „Wir bauen auch verstärkt an den Ortsdurchfahrten“, sagt Minister Beermann.

100 Millionen Euro für Tesla-Umfeld

Allein 100 Millionen Euro aus dem erstmals aufgelegten, eine Milliarde Euro umfassenden Zukunftsinvestitionsfonds der Kenia-Koalition hat das Land für die nächsten Jahre eingeplant, um die Straßen und Schienenwege rund um das geplante Tesla-Werk in Grünheide ( Oder-Spree) zu verbessern. Bis zu 12.000 Angestellte sollen in der Autofabrik arbeiten. Der Transport von bis zu 500.000 hergestellten Fahrzeugen pro Jahr wird zu bewältigen sein, wenn die Fabrik auf vollen Touren läuft.

Betonkrebs auf den märkischen Autobahnen bleibt ebenfalls ein Schwerpunkt der Bautätigkeit auf märkischen Autobahnen. Laut Landesbetriebs-Chef Gaffry sollen 2020 etwa 70 Kilometer Richtungsfahrbahnen von den Folgen der Alkali-Kieselsäure-Reaktion befreit werden. Nach Einschätzung des Landesbetriebs wird das letzte Stück Betonkrebs erst gegen 2030 beseitigt sein. Das Phänomen wird durch eine chemisch-physikalische Reaktion im Beton ausgelöst, die den Fahrbahnbelag bröckeln lässt.

Nach Angaben des Ministeriums fehlt es derzeit an Mitarbeitern in den Planungsbehörden. Vor allem Ingenieure und Planer würden gebraucht. Das betreffe neben der Landesplanungsabteilung und der Abteilung Verkehr im Ministerium auch das Landesamt für Bauen und Verkehr. Großprojekte seien aber nicht gefährdet, hieß es.

Von Ulrich Wangemann