Potsdam

Die Reform der Arbeitsgerichte in Brandenburg hängt ziemlich wesentlich an der Frage, ob eine Landtagsmehrheit den Reisezirkus namens „Gerichtstag“ für eine gute Idee halten wird. Sollen Richter über Land touren, wie es das Brathähnchen-Mobil tut?

Eine heikle Strukturfrage

Etwas überspitzt will Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) auf diese Art die Rechtsprechung in den Weiten des Landes aufrecht erhalten – und teure Standorte dicht machen. Die Sache hat einen Haken: Wenn eine feste Struktur erst einmal abgebaut ist, kommt sie nicht wieder. Und Gerichtstage sind ruckzuck abgeschafft, wenn keiner hingeht. In den 1990er-Jahren wurde dieses Modell schon einmal eingestampft. Was in Westfalen funktioniert, muss in der dünn besiedelten Mark nicht zwangsläufig ein Erfolg werden. Skepsis ist angebracht, Gerechtigkeit gibt es nicht zum Billigtarif. Die Abgeordneten müssen sich weitgehende Mitsprache sichern und die Gerichtstage nicht dem Gutdünken der Ministerin (und ihrer Nachfolger) überlassen.

Das Potsdam-Problem

Was die Reform weit mehr gefährden dürfte, ist die Standortentscheidung für Brandenburg/Havel und gegen Potsdam. Sie ist widersinnig: Brandenburg/Havel braucht die paar Richter nicht als Strukturhilfe, dafür wäre die dynamischste Region des Landes ohne Arbeitsgericht. Das dürfte nicht durchgehen.

Von Ulrich Wangemann