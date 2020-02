Brückenabriss an der Nuthestraße - Gleissperrung in Potsdam: Das kommt am Wochenende auf Bahnfahrer zu

Das nächste Stück der Brücke der Nuthestraße wird abgerissen. Von den Sperrungen zwischen Freitag und Montag ist der gesamte Zugverkehr betroffen. Alles, was Bahnfahrer am Wochenende wissen müssen, im MAZ-Überblick.