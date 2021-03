Potsdam

Zeichnet sich hier ein kleines Wirtschaftswunder ab? Brandenburgs Unternehmen scheinen besser durch die Pandemie zu kommen als die Betriebe anderer Bundesländer. Bedingt durch die Corona-Pandemie ging die Wirtschaftsleistung 2020 zwar deutlich zurück. Bundesweit verzeichnete Brandenburg aber den geringsten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag überraschend mitteilte.

„Das zeigt uns, dass unsere Unternehmen robust aufgestellt sind und der Pandemie trotz aller Einschränkungen ziemlich gut trotzen“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Ein Grund für die größere Stabilität sieht er in den staatlichen Hilfsprogrammen, aber auch in der besonderen Wirtschaftsstruktur.

Steinbach: Werden nicht jedes Unternehmen retten können

„Ich bleibe optimistisch, dass die märkische Wirtschaft in ihrer Gesamtheit die Herausforderungen der Pandemie meistern wird“, erklärte Steinbach. Spurlos werde die Krise an der märkischen Unternehmenslandschaft aber nicht vorübergehen, mahnte der Minister. „Wir werden diese Krise nicht ohne Verluste überstehen, werden nicht jedes einzelne Unternehmen retten können.“

Auch wenn Brandenburg bundesweit noch am besten wegkommt, so bleiben die Verluste doch immens. Nach ersten Berechnungen ging das BIP preisbereinigt um 3,2 Prozent gegenüber 2019 zurück. Damit endet eine zehnjährige Phase des positiven Wirtschaftswachstums mit einem regelrechten Knall: Der Wirtschaftseinbruch fiel nämlich laut Statistikamt stärker aus als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, als das BIP um 2,8 Prozent nachgab.

Schlimmere Rezession als 2008

Brandenburgs Unternehmen und Selbstständige Waren und Dienstleistungen in einem Wert von 73,9 Milliarden Euro. Das entsprach einem Anteil von 2,2 Prozent am gesamtdeutschen Bruttoinlandsprodukt.

„Nach einem zehn Jahre währenden Aufschwung steckt unsere Wirtschaft durch die Corona-Krise in einer tiefen Rezession“, sagte Steinbach. Die Krise erstreckt sich dabei über praktisch alle Wirtschaftszweige.

„Alle Wirtschaftszweige beklagen deutliche Rückgänge.“ Vor allem konsumnahe Dienstleistungen, das Hotel- und Gastgewerbe sowie die Veranstaltungsbranche hätten aufgrund der Kontaktbeschränkungen über das Jahr hinweg massive Verluste hinnehmen müssen, so Steinbach. Unterm Strich werde das Jahr 2020 „wohl als eines der turbulentesten in die Wirtschaftsgeschichte Brandenburgs eingehen“. Die Bereiche Handel, Verkehr und Gastgewerbe verzeichneten demnach in Summe Verluste über 535 Millionen Euro gegenüber 2019. Sie waren durch die Eindämmungsmaßnahmen wie Kneipenschließungen, Reise- oder Beherbergungsverbote am stärksten betroffen.

Online-Handel und Baugewerbe krisenfest

Das Statistikamt unterscheidet beim Handel nicht näher zwischen stationären und online- Angeboten. Letztere zählen zu den Krisengewinnern und dürften dazu beigetragen, dass die Verluste nicht noch höher ausfielen.

Krisenfest zeigte sich dagegen das Baugewerbe – mit einem Plus von 232 Millionen Euro oder 4,4 Prozent trotz Krise. In der Landwirtschaft waren die Verluste ebenfalls groß. Das Minus an Wirtschaftsleistung beträgt 11,7 Prozent oder 118 Millionen Euro.

Warum die märkische Wirtschaft bisher trotz allem vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen ist, liegt laut Wirtschaftsministerium an der stark mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur. Mit einem geringeren Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung und einem weniger stark ausgeprägten Außenhandel als in anderen Teilen Deutschlands sei Brandenburg vom Zusammenbruch der internationalen Zulieferketten und der ausländischen Nachfrage weniger stark betroffen gewesen als andere Bundesländer, hieß es.

Von Torsten Gellner