Budke und Raschke führen Landtagsfraktion der Grünen als Doppelspitze

Potsdam

Die Grünen im Brandenburger Landtag haben eine neue Doppelspitze. Zu den neuen Vorsitzenden wurden die Landeschefin Petra Budke sowie der Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Benjamin Raschke, gewählt. Beide sollen das Amt gleichberechtigt als Doppelspitze ausüben. Zur Parlamentarischen Geschäftsführerin wurde die Abgeordnete Sahra Damus bestimmt. Auf Budke entfielen 10 Ja-Stimmen, auf Raschke neun Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Die Grünen haben zehn Sitze im Landtag.

Benjamin Raschke. Quelle: Bernd Settnik/ZB/dpa

Die Neuwahl war nötig gewesen, weil die bisherige Doppelspitze aus Axel Vogel und Ursula Nonnemacher ins Kabinett der neuen Landesregierung gewechselt sind. Vogel ist neuer Agrar- und Umweltminister, Nonnemacher Ministerin für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz.

Budke, von Beruf Lehrerin, führt die Partei seit 2013 gemeinsam mit Clemens Rostock. Sie lebt mit ihrer Familie im Havelland. Benjamin Raschke war neben Nonnemacher Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. Er war ebenfalls Parteivorsitzender. Gemeinsam mit Annalena Baerbock hatte er die Landespartei fünf Jahre lang geführt. Sahra Damus ist 2019 erstmals in den Landtag gewählt worden. Sie ist in Brandenburg/Havel geboren und lebt in Frankfurt (Oder).

Von MAZ-Online