Bürger und Weggefährten tragen sich in Kondolenzbuch für Stolpe ein

Zahlreiche Bürger und Weggefährten haben am Silvestertag Abschied vom gestorbenen früheren Brandenburger Ministerpräsidenten Manfred Stolpe genommen. In der Staatskanzlei lag seit dem Dienstagvormittag ein Kondolenzbuch aus. Der Raum sei gut gefüllt, sagte der Leiter des Presseamtes Hans Völkel. Unter den Kondolierenden seien auch Weggefährten wie Stolpes ehemaliger Minister Steffen Reiche und sein ehemaliger Regierungssprecher Erhard Thomas gewesen. Auch zahlreiche Minister der Landesregierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) nahmen Abschied.

„Er gab dem Land Stimme und Gesicht“

Im Land wurde zudem für drei Tage Trauerbeflaggung angeordnet. Stolpe war am Sonntag in Potsdam im Alter von 83 Jahren gestorben. Woidke hatte Stolpe als Landesvater und Mutmacher im besten Sinne bezeichnet. „Er gab dem Land Stimme und Gesicht“. In allen seinen öffentlichen Ämtern habe er höchste Wertschätzung genossen: als Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche, als Ministerpräsident und als Bundesminister, sagte Woidke.

Einer für das Wir-Gefühl im Osten

