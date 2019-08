Potsdam

Fast im Schatten der Landtagswahl am Sonntag gibt es in Brandenburg zeitgleich mehrere Bürgermeisterwahlen. In 30 Städten und Gemeinden bestimmten die Bürger die künftigen Spitzen der Rathäuser, die für acht Jahre neu gewählt werden. So lange geht die Wahlperiode für einen hauptamtlichen Bürgermeister. Insgesamt bewerben sich 92 Kandidaten für die Posten in den 30 Kommunen. Es werden spannende Rennen erwartet. Erreicht kein Bewerber die erforderliche Mehrheit, gibt es Stichwahlen. Die finden am 15. oder 22. September statt – je nach Kommune. Ein Überblick:

Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Über viele Jahre war die Gemeinde Karstädt ( Landkreis Prignitz) fest in der Hand der CDU. Sie stellt auch seit ihr Gründung mit der Kreisgebietsreform im Jahr 2003 den Bürgermeister: Udo Staeck (65) will es jetzt zum dritten Mal wissen. Doch so deutlich wie vor acht Jahren bei der letzten Wahl, als er ähnlich wie seine Partei in früheren Zeiten eine Zweidrittelmehrheit erreichte, dürfte es diesmal nicht werden. Schon bei der Kommunalwahl im Mai hatte die CDU deutliche Verluste hinnehmen müssen – sie hatte nur mit Staeck als geborenem Mitglied noch ihre Mehrheit im Gemeindeparlament knapp halten können.

Udo Staeck (65) will es zum dritten Mal wissen. Quelle: MAZ

Zudem lassen zwei Gegenkandidaten eine Stichwahl in den Bereich der Möglichkeiten rücken: AfD-Mann Jean-René Adam (54) rechnet sich gute Chancen aus, eine solche Stichwahl am 22. September zu erreichen. Die AfD hatte auch in Karstädt bereits deutliche Zuwächse verzeichnet. Zudem gibt es mit dem parteilosen Raimond Zabel (49) einen dritten Bewerber.

Die Themen des Wahlkampfs sind wie in anderen ländlichen Regionen auch die Förderung des ländlichen Raums, Windkraft, die Digitalisierung. Adam profitiert von der Unzufriedenheit vieler. Die kann Staeck zwar auch trotz aller Fortschritte verstehen – er fürchtet aber, dass der Bundestrend seine Chancen beeinträchtigt. Als Favorit muss er trotzdem gelten, dafür erscheint die CDU noch immer zu stark.

Jean-René Adam (AfD) fordert Staeck heraus. Quelle: MAZ

19 Jahre war Ute Behnicke Chefin der Verwaltung in Fehrbellin ( Ostprignitz-Ruppin), nun wird am Sonntag ein Nachfolger für Behnicke gesucht, die aus Gesundheitsgründen nicht mehr antritt. Drei Männer stehen zur Wahl, die Oberhaupt in der Gemeinde werden wollen:

Sven Bellin (39, parteilos) aus Betzin arbeitet in der Kreisverwaltung, Mathias Trypke (47, parteilos, von den Linken ins Rennen geschickt) aus Walchow ist Sozialarbeiter in Neuruppin und der Versicherungskaufmann Mathias Perschall (42, SPD) aus Fehrbellin.

Sven Bellin will Bügermesiter von Fehrbellin werden. Quelle: MAZ

Alle drei betonen ihre Verbundenheit zur Region, wobei SPD-Mann Perschall auch darauf setzt, als Unternehmer aus der freien Wirtschaft für mehr Schwung in der Verwaltung sorgen zu können. Da er zudem stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister von Fehrbellin ist, werden ihm große Chancen eingeräumt, die Wahl zu gewinnen. Allerdings besteht die Gemeinde, die gut 7800 Wahlberechtigte hat, nicht allein aus dem Rhinstädtchen Fehrbellin, vielmehr gehören dazu auch 17 Ortsteile, so dass der Ausgang der Abstimmung offen ist.

SPD-Mann Perschall will als Unternehmer aus der freien Wirtschaft für mehr Schwung in der Verwaltung sorgen. Quelle: MAZ

Hinzu kommt, dass der Wahlgewinner nicht nur mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen muss. Vielmehr müssen diese wegen des sogenannten Quorums auch mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen. Ebenso unklar ist, wann der neue Fehrbelliner Bürgermeister sein Amt eigentlich antreten wird. Zwar ist sicher, dass die Amtszeit von Behnicke am 26. November endet und dass für den 15. September eine mögliche Stichwahl zwischen den zwei Erstplatzierten geplant ist. Aber ob der Wahlgewinner bis Ende November auch seine jetzige Arbeit kündigen kann, muss sich erst zeigen.

Trypke geht für die Linke ins Rennen. Quelle: MAZ

Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald

Olaf Damm (CDU) will Nachfolger von Udo Haase werden. Quelle: MAZ

In Schönefeld steht ein Neuanfang an, da der langjährige Amtsinhaber Udo Haase (parteilos) nicht wieder antritt. Um seine Nachfolge bewerben sich Olaf Damm (55, CDU), der als Haases Kronprinz gilt, Christian Hentschel (53, Bürgerinitiative Schönefeld), der sich bislang als Kritiker Haases hervortat, und Christian Weber (38, Einzelbewerber), der unter anderem von der SPD unterstützt wird.

Im Zentrum des Wahlkampfs steht zwangsläufig, wie man das Leben in der Nachbarschaft des BER so angenehm wie möglich gestalten kann. Einig sind sich alle Kandidaten, dass nach den Jahren, in denen es vor allem um das Wachsen der Gemeinde ging, die Bürgernähe eine größere Rolle spielen soll. Schönefeld gilt als die am dynamischsten wachsende Gemeinde Deutschlands.

Christian Hentschel kämpft für die Bürgerinitiative Schönefeld. Quelle: MAZ

In der Gemeinde Heidesee gibt es einen Umbruch. Amtsinhaber Siegbert Nimtz (parteilos) verabschiedet sich mit 58 Jahren in den Ruhestand. Als aussichtsreichste Bewerber um seine Nachfolge gelten Falko Brandt (34, Linke), Büroleiter von Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig, und Björn Langner (38, BfB), der in diesem Jahr bereits den Einzug in Gemeindevertretung und Kreistag schaffte und sich vielfältig ehrenamtlich engagiert. IT-Experte Michael Proch (62, SPD) setzt auf Ehrlichkeit und Denny Schibor (38, CDU) will unter anderem mit der Einführung eines Bürgerhaushalts punkten.

Falko Brandt, Büroleiter von Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig, will Bürgermeister von Heidesee werden. Quelle: MAZ

In Blankenfelde-Mahlow wird ein Nachfolger für Ortwin Baier ( SPD) gesucht, der in den Landtag wechseln möchte. Beobachter räumen Gerd Kalinka (62, Grüne), der schon Vorsitzender der Gemeindevertretung und des Kreistags war, sowie Anke Scholz (51, Linke), die seit 2014 in der Gemeindevertretung sitzt, die größten Chancen ein.

Außerdem am Start: Bankkaufmann Michael Schwuchow (52, SPD), Garten- und Landschaftsbauer Andreas Buch (55, CDU) und der Polizist Michael Pfahler (46, AfD). Da Blankenfelde-Mahlow in der Einflugschneise des BER liegt, sind Schallschutz und Nachtflugverbot wichtige Wahlkampfthemen. Es geht aber auch um den Neubau eines Rathauses und das bislang zerrüttete Verhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung.

Könnte Ortwin Baier als Bürgermeister in Blankenfelde-Mahlow ablösen: Anke Scholz (Linke). Quelle: MAZ

In Zossen gibt es einen Zweikampf zwischen Amtsinhaberin Michaela Schreiber (48, Plan B) und Wiebke Schwarzweller (40, FDP). Auch wenn Schwarzweller von weiteren Parteien unterstützt wird, gilt Michaela Schreiber doch als Favoritin. Sie hat sich einen Ruf als Kämpferin für ihren Ort erworben, eckt vielerorts an und gilt manchem deshalb auch als übertrieben streitlustig.

Michaela Schreiber Quelle: MAZ

Für Missklänge im Wahlkampf sorgte eine anonyme Kampagne über soziale Medien, in der Wiebke Schwarzweller, die einen türkisch-stämmigen Freund hat, unter anderem nachgesagt wurde, dass sie zum Islam konvertiert sei. Michaela Schreiber bezeichnete die Frage nach der Konfession als wichtig, da der Islam eine Religion sei, die sich „historisch in Staatsangelegenheiten einmischt“. Wiebke Schwarzweller teilte dazu mit, dass sie nicht zum Islam konvertiert, sondern konfessionslos sei.

Wiebke Schwarzweller Quelle: MAZ

In Rangsdorf stellt sich Bürgermeister Klaus Rocher (57, FDP) zur Wiederwahl. Es wäre seine dritte Amtszeit. Ihm gegenüber stehen zwei Kandidaten, die nicht Parteien angehören: Oliver Scharfenberg (40, Die Rangsdorfer) und Christian Möller (59, Allianz für Rangsdorf).

Diese Konstellation überrascht insofern nicht, als dass Rocher zuletzt Gegenwind aus der Bürgerschaft erfuhr, sich den Vorwurf der Bürgerferne anhören musste. Die wichtigen Themen im Wahlkampf sind entsprechend lokal, es geht um Baumfällungen, Straßenbeleuchtungen und allgemein den Zustand der Straßen. Gleichwohl geht Rocher als Favorit in die Wahl.

Für Klaus Rocher wäre es in Rangsdorf die dritte Amtszeit. Quelle: MAZ

In Jüterbog gab sich Arne Raue (49, WsJ) stets zuversichtlich, dass er wiedergewählt wird. Im Laufe des Wahlkampfs zeigte sich, dass die Stadt gespalten ist. Raue, der sich oft kritisch zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung positionierte, kündigte an, diese Haltung nicht aufgeben zu wollen.

Arne Raue will Bürgermeister von Jüterbog bleiben. Quelle: MAZ

Seine Kontrahenten – Clemens Neumann (46, SPD,) sowie Jaqueline Neumann (47, BBJ) und Dirk Marek (51, Einzelbewerber) – setzen dagegen auf einen ausgleichenden und versöhnlichen Kurs. Für erhebliche Aufregung sorgte eine von den Raue-kritischen Fraktionen beantragte Stadtverordnetensitzung, die von den Raue-freundlichen Fraktionen boykottiert wurde und deshalb platzte. Dennoch gilt Raue als Favorit – auch wenn seine Position geschwächt sein dürfte.

Jaqueline Neumann will Raue ablösen. Quelle: MAZ

Potsdam-Mittelmark

In der Gemeinde Michendorf sind am 1. September 10.540 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Zur Wahl stehen Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) und Martin Kaspar ( SPD). Der Amtsinhaber Reinhard Mirbach ( CDU) tritt nicht wieder an. Das Rennen zwischen den beiden Kandidaten ist offen.

Im sachlich geführten Wahlkampf waren sie inhaltlich bei den meisten Themen nahe beieinander. Zum Beispiel bei der Frage, wie es auf dem früheren Telekom-Gelände am Ortsrand von Michendorf weitergehen soll. Beiden lehnen zum jetzigen Zeitpunkt die Entwicklung eines Wohngebietes genauso ab wie ein Gewerbegebiet auf der waldreichen Fläche.

Claudia Nowka und Martin Kaspar wollen ganz ähnliche Ziele erreichen. Quelle: MAZ

Eine Berliner Immobilienfirma hat das Gelände gekauft und diese Optionen ins Spiel gebracht. Gegen den Investoren-Plan hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die den Wald erhalten will und die Fläche weiter aufforsten will. Nowka und Kaspar sprechen sich auch gegen die Errichtung einer Deponie in der Fresdorfer Heide aus. Große Kontroversen gab es im Wahlkampf nicht.

In der Gemeinde Groß Kreutz Havelmit den Ortsteilen Bochow, Deetz, Götz, Groß Kreutz, Jeserig, Krielow, Schenkenberg und Schmergow wird am 1. 9. ein neuer Bürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist der Amtsinhaber Reth Kalsow ( CDU). Die Linke, die Interessengemeinschaft Havel/ SPD/ FDP, die Götzer Wählerliste/ Feuerwehr/Hintze (Einzel-Abgeordneter), die SPD und die Feuerwehr/Grundstückseigentum und Landwirtschaft wollten keine eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.

Amtsinhaber in Groß Kreutz ist Reth Kalsow (CDU). Quelle: JACQUELINE STEINER

Als größten Erfolg in seiner bisherigen Amtszeit wertet Reth Kalsow selbst die Senkung der Schulden der Gemeinde. Stand Groß Kreutz ( Havel) zu Beginn ihres Bestehens 2003 noch mit rund 20 Millionen Euro in der Kreide, so konnte das Minus bis heute auf etwa 1, 8 Millionen Euro verringert werden. Falls er wiedergewählt wird, will der 53-Jährige unter anderem weiter für den zugesagten Ausbau der Landesstraße 86 kämpfen, deren schlechter Zustand nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Anwohner von Groß Kreutz über Krielow bis nach Deetz belastet. - Foto: Jacqueline Steine

Havelland

In Brieselang treten Ralf Heimann für die IBB (54), Michael Koch für die CDU (39), Kai Nagel für Bündnis 90/Grüne (29) und Alexander Thurm (parteilos, 44) an. Der Amtsinhaber Wilhelm Garn ( CDU) tritt aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl an, hat Mitte Dezember seinen letzten Arbeitstag. Ralf Heimann tritt nach 2011 bereits zum zweiten Mal an, damals unterlag er Garn.

Heimann tritt bereits zum zweiten Mal in Brieselang an. Quelle: MAZ

Themen im Wahlkampf sind unter anderem die Versorgung mit Kita- und Schulplätzen, eine bessere Bahnanbindung von Brieselang, die Digitalisierung des Rathauses und damit verbunden ein besserer Service für die Bürger, mehr und bessere Radwege in der Gemeinde sowie eine Steuerung des Zuzuges, damit die Gemeinde ihren grünen Charakter behält.

Die größten Aussichten, Bürgermeister zu werden, haben aufgrund ihres Bekanntheitsgrades vermutlich Ralf Heimann und Michael Koch. Bei Kai Nagel wird es darauf ankommen, inwieweit der Grünen-Aufschwung bundes- und landesweit auch in seinem Fall Wirkung zeigt. Alexander Thurm dürfte die geringsten Chancen haben.

CDU-Kandidat Michael Koch. Quelle: MAZ

In Schönwalde-Glienkonkurrieren Bodo Oehme ( CDU, 57),

Karl-Heinz Kordt (Grüne, 63), Michael Rhein ( AfD, 50) um den Posten. Zum dritten Mal möchte Amtsinhaber Oehme Bürgermeister der Glien-Gemeinde werden. Von 1993 bis 2003 war er bereits ehrenamtliches Oberhaupt von Dorf und Siedlung, 2003 wurde er zum obersten Verwaltungschef der frisch fusionierten Glien-Gemeinde gewählt.

Bodo Oehme (CDU) Quelle: Tanja M. Marotzke

Die Themen im Wahlkampf sind unter anderem eine weiterführende Schule in die Gemeinde zu bringen, einen eigenen Bahnhof für Schönwalde zu erstreiten, der Ausbau des Straßen- und Radwegenetzes, bezahlbarer Wohnraum sowie die Vereinsförderung. Sowohl die AfD, als auch das Bündnis 90/Die Grünen konnten in Schönwalde bei der Kommunalwahl im Mai einen starken Stimmenzuwachs verzeichnen.

Michael Rhein (AfD) Quelle: MAZ

Die CDU blieb zwar stärkste Kraft, büßte aber viele Stimmen ein. Obwohl Bodo Oehme aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit seinen festen Wählerstamm und gute Chancen hat, den Posten wieder zu besetzen, gibt es in der Kommune ebenso viele Oehme-Kritiker, die sich einen Wechsel an der Spitze wünschen. Welcher Gegenkandidat nun die bessere Chance hat, ist schwer einzuschätzen. Grüne und AfD haben gleichermaßen starke Ortsgruppen in Schönwalde. Eine Stichwahl ist nicht ausgeschlossen.

Karl-Heinz Kordt (Grüne) Quelle: MAZ

In Ketzin/ Haveltritt der amtierende Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) gegen den Einzelbewerber Rainer Demmin an. Einen richtigen Wahlkampf hat es nicht gegeben. Es gab eine öffentliche Veranstaltung, auf der beide Kandidaten die Fragen aus dem Publikum beantwortet haben.

Dabei wurde klar, dass der in der Politik unbekannte Demmin eigentlich nur angetreten ist, um einen Gegenpool zu Bernd Lück zu schaffen. Ein richtiges Wahlprogramm hat er nicht. Er setzt auf mehr Bürgernähe, mehr Demokratie. Lück setzt weiter auf den Tourismus, will das Radwegnetz ausbauen und kämpft für die Wiedereinrichtung der Bahnverbindung Ketzin- Wustermark, ist für neue Wohngebiete.

In der Gemeinde Milower Land (4900 Einwohner) tritt zur Bürgermeisterwahl am 1. September Amtsinhaber Felix Menzel ohne Gegenkandidat an. Menzel war vor acht Jahren der jüngste Bürgermeister des Landes Brandenburg. Einen Bürgermeisterwahlkampf hat es daher nicht gegeben. Menzel hat auf Plakate verzichtet und lediglich einen Flyer verteilt. Manfred Grube, ein Einzelbewerber, der gegen Menzel ins Rennen gehen wollte, bekam nicht genügen Unterstützungsunterschriften.

Oberhavel

Die drei Bürgermeisterkandidaten beim MAZ-Talk im Verstehbahnhof Fürstenberg (v.l.): Michael Jonas, Robert Philipp, Olaf Bechert Quelle: Uwe Halling

Am 1. September 2019 finden in Oberhavel gleich vier Bürgermeisterwahlen statt. Im Mühlenbecker Land kommt es zu einem Zweikampf: Amtsinhaber Filippo Smaldino ( SPD) trifft auf den Herausforderer Mario Müller ( CDU).

In Fürstenberg wollen gleich drei Kandidaten ins Rathaus einziehen. Robert Philipp (parteilos) hat derzeit das Sagen. Doch Olaf Bechert ( CDU) und Michael Jonas (parteilos) werden alles daran setzen, sich die Krone in der Wasserstadt aufzusetzen.

In Leegebruchkönnte es spannend werden. Martin Rother ( CDU), Frank Gierschner (HGBV), Giso Siebert (Linke) und Mario Jilg ( SPD) wollen in der Gemeinde, die 2017 schwer von Überflutungen getroffen war, Bürgermeister werden. In Liebenwaldegibt es nur einen Kandidaten: Jörn Lehmann, der schon heute Bürgermeister ist.

