So sollen die Kitas in vier Stufen öffnen

Für viele Eltern gibt es derzeit vor allem eine Frage: Wann öffnen die Kitas wieder, wann ist so etwas wie ein Normalbetrieb absehbar? Es ist eines der Themen, die bei der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch (6. Mai) auf der Agenda stehen. Bereits vergangene Woche hatte Familienministerin Franziska Giffey ( SPD) ein grobes Vier-Stufen-Modell zur Öffnung der Kitas vorgelegt.

In einem 18-seitigen Papier hat sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe weitergehende Gedanken zur Öffnung der Kitas gemacht. Das Papier gilt als wichtige Entscheidungsgrundlage für die Beratung am Mittwoch. Ein Überblick über die wichtigsten Inhalte.

Stufenweise Öffnung „mit Bedacht“

Eine stufenweise Öffnung der Kitas könne nur „mit Bedacht“ und unter permanenter Beobachtung des aktuellen Infektionsgeschehens erfolgen, heißt es. Deswegen gibt es auch keinen konkreten zeitlichen Ablauf. Wann eine weitere Öffnungsstufe erreicht wird, hängt von der Entwicklung der Fallzahlen in einem Bundesland ab. Folgende vier Stufen hat Familienministerin Giffey skizziert:

Die aktuelle Notbetreuung

Eine erweiterte Notbetreuung

Ein eingeschränkter Regelbetrieb

Die Rückkehr zum Normalbetrieb

Eine Rückkehr zum Normalbetrieb setzt demnach das Vorhandensein eines Impfstoffes voraus. Das würde bedeuten, dass Kitas in diesem Jahr kaum mehr unter Normalbedingungen für Kinder und Eltern da sein könnten, da für die Entwicklung eines Impfstoffes laut WHO 15 bis 18 Monate angesetzt werden.

Phase eins: eingeschränkte Notbetreuung

Zu Beginn der Infektionswelle in Deutschland haben die Bundesländer die Kitas geschlossen und nur noch eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen angeboten. Das ist in Brandenburg seit dem 18. März der Fall. Die Landesregierung hat die Notbetreuung mehrfach vorsichtig ausgeweitet.

Zuletzt trat vor einer Woche, am 27. April, eine erweiterte Notbetreuung in Kraft. So können jetzt alle Alleinerziehende, unabhängig von ihrem Beruf, einen Platz in einer Kita beantragen, wenn sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Brandenburg befindet sich gerade im Übergang zur Stufe zwei beziehungsweise hat diese bereits erreicht.

Phase zwei: flexible Erweiterung der Notbetreuung

Laut Arbeitspapier kann die Notbetreuung ausgeweitet werden, wenn eine „Verbesserung der infektionshygienischen Lage“ vorliegt. Das ist derzeit angesichts der niedrigen Neuinfektionen in Brandenburg der Fall.

Die Ausweitungen sollen in mehreren Schritten und in Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens erfolgen. Zwischen den Maßnahmen in dieser Phase sollen jeweils mindestens zwei Wochen liegen, damit überprüft werden kann, wie sich die Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirken.

Phase drei: eingeschränkter Regelbetrieb

Auf diese Phase warten Eltern sehnsüchtig, denn es wäre das Ende der Notbetreuung und die Eltern hätten wieder unabhängig von ihrem Beruf einen Anspruch auf einen Kita-Platz.

An einen Normalbetrieb ist in dieser Phase aber nicht zu denken. Es kann Einschränkungen beim Personal geben, wenn es zu Covid-19-Fällen kommt, können ganze Kita-Gruppen wieder geschlossen werden. Es müssen Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten. Das heißt, dass die Kita-Gruppen möglicherweise kleiner sind und dafür nicht genügend Personal zur Verfügung steht. Schon jetzt, im erweiterten Notbetrieb, sind die Kitas personell teilweise an ihren Grenzen, hatte Jens Graf, Chef des Städte- und Gemeindebunds, gesagt.

Außerdem kann es zu Rückschlägen kommen: Wenn die Fallzahlen wieder ansteigen, müssen Träger und Einrichtungen darauf vorbereitet sein, wieder zur Notbetreuung von Stufe zwei oder gar eins zurückzukehren.

Phase vier: vollständiger Regelbetrieb

Diese Phase wird erreicht, sobald es einen Impfstoff gibt und das Personal damit versorgt werden kann beziehungsweise wenn damit das Infektionsgeschehen soweit eingedämmt ist, dass „sich die gesamtgesellschaftliche Lage insgesamt normalisiert“.

Mit diesem Zeitpunkt werde die Situation in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kinderta-gespflege kaum mehr von Einschränkungen betroffen sein, heißt es.

Hygiene in den Kitas

Bund und Länder sind sich im Klaren darüber, dass Abstandsregeln bei der Arbeit mit Kindern nicht eingehalten werden können und dass dieser Schutz des Personals im Grunde ausfällt. Das macht die Öffnung von Kitas so kompliziert. Wörtlich heißt es:

„Es ist bei der Betreuung von (kleineren) Kindern nicht möglich, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern konsequent einzuhalten. Es gibt Körperkontakt in Pflege- und Ankleidesituationen, Kinder brauchen Körperkontakt zur Beziehungs- und Bindungssicherheit, vor allem auch in Krisensituationen und besonders sehr junge Kinder benötigen die Kommunikation über Körpersprache einschließlich Mimik. Das Distanzgebot kann damit nicht so beachtet werden, dass es einen effektiven Schutz für Kinder und Beschäftigte darstellt.“ Die Abstandsregeln sollen aber beim Kontakt des Personals untereinander und gegenüber den Eltern beachtet werden.

Niesetikette einüben

Umso wichtiger sei es, auf Sauberkeit in den Einrichtungen zu achten und die bereits vorliegenden Hygienepläne gegebenenfalls anzupassen. Reinigungs- und Desinfektionsmaterial müsse in ausreichender Menge vorhanden sein, „insbesondere die Waschbecken und Sanitäranlagen der Kinder sollen ausreichend mit Seife bzw. Seifenlotion und Handtüchern ausgestattet sein, um das richtige Händewaschen gut üben und sicherstellen zu können“, heißt es.

Aus Infektionsschutzgründen sollten auch von den Kindern Einmalpapiertücher verwendet werden. Den Kitas wird außerdem empfohlen, den Kindern Hygieneregeln beizubringen (z.B. Niesetikette) und diese gezielt und regelmäßig einzuüben, auch wenn die Pandemie als überwunden gilt.

Kinder mit dringendem Betreuungsbedarf

In dem Papier wird keine Priorisierung von Kindergruppen vorgenommen, die bevorzugt in Kita-Gruppen aufgenommen werden sollen, sobald die Notbetreuung beendet ist. Aber es wird auf Kinder verwiesen, für die ein Kita-Besuch als besonders dringlich angesehen wird. So heißt es, dass Kinder aus benachteiligten und/oder bildungsfernen Milieus besonders vom Besuch einer Kita profitieren. „Es liegen wissenschaftliche Erkenntnisse dazu vor, dass viele dieser Kinder zu Hause in der Summe weniger gefördert werden“, heißt es.

Außerdem heißt es, dass bei Eltern mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen durch die lange Zeit der häuslichen Betreuung der Kinder bei bestimmten körperlichen und psychischen Krankheitsbildern „eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Elternteile“ drohe.

Auch Kinder mit Sprachproblemen würden vom Besuch einer Kita besonders profitieren. Schließlich heißt es: „Weiterhin kann der frühe Einbezug von denjenigen Kindern sinnvoll sein, die sich im Jahr vor der Einschulung befinden.“

Von Torsten Gellner