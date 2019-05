Ermittlungserfolg in Brandenburg. Spezialeinheiten der Polizei fassten am Dienstagmorgen in Peitz (Spree-Neiße) einen 26 Jahre Ukrainer. Er steht in Zusammenhang mit einer Gruppierung, die sich gerade wegen der Sprengung von vier Geldautomaten vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder) verantworten muss. Der Mann kam in Untersuchungshaft.