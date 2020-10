Potsdam

Die Verzweiflung unter Künstlern und Veranstaltern könnte nach dem erneuten Shutdown nicht größer sein. Trotz eingehaltener Hygienekonzepte beschlossen am Mittwoch Bund und Länder, im November Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, zu untersagen. Das betrifft etwa Theater, Opern oder Konzerthäuser.

Wer in den letzten Wochen ein Konzert oder eine Theateraufführung besucht hatte, durfte sich privilegiert fühlen. Die meisten Stühle im Parkett waren frei, um die Belastung des Luftraumes durch Aerosole niedrig zu halten. Weniger als ein Viertel der Plätze durften überhaupt nur verkauft werden, um die Veranstaltung gegenüber den zuständigen Gesundheitsämtern zu rechtfertigen.

Zwölfseitiges Hygienekonzept

Beispiel: der Potsdamer Nikolaisaal, in den gewöhnlich 725 Zuschauer passen. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern brachte es mit sich, dass den Konzerten nur etwa 150 Besucher beiwohnen konnten. Um das überhaupt möglich zu machen, erarbeitete die Leitung des Hauses am 3. September ein zwölfseitiges Hygienekonzept, das zuletzt am 21. Oktober aktualisiert wurde. Es regelt penibel alle Vorgänge – vor, während und nach Veranstaltungen.

Das Ritual begann schon im Vorverkauf. Die Kontaktdaten aller Besucher wurden vier Wochen gespeichert. Beim Einlass mussten die Besucher mit Mund-Nasen-Bedeckung das Ticket auf einen Tisch legen. Hinter einer Plexiglasscheibe stand ein Mitarbeiter, der es kontaktlos scannte. Taschen und Mäntel mussten die Besucher mit in den Saal nehmen, um den riskanten Garderobenbetrieb und jegliches Gedrängel im Foyer zu vermeiden.

Masken auf der Bühne

Wenn dann die Künstler mit Applaus begrüßt wurden, mussten auch diese mit Masken die Bühne betreten. Wie vorher schon die Besucher, durften sie den Stoff erst aus dem Gesicht streifen, wenn sie an ihrem Platz angelangt waren. Mehr als 48 Musiker waren auf der 200 Quadratmeter-Bühne nicht zulässig.

Die erste Stuhlreihe im Nikolaisaal wurde ausgebaut, um „den notwendigen Abstand von vier Metern in Singrichtung zum ersten Zuschauer“ einzuhalten. Für Holz- und Blechbläser galt ein Mindestabstand von drei Metern. Die CO2- und die PPM-Werte wurden ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn technisch überwacht. Dafür wurde die Klimaanlage eigens umprogrammiert.

Ein –und Auslasslordnung

Auch die Blumenübergabe beim Schlussapplaus erfolgte anders als üblich. Vor die sich verbeugenden Künstler wurde eine Vase mit Blumen gestellt und die Gefeierten sollten sich dann ihre Blume selbst nehmen. Beim Verlassen des Saales galt eine „Auslassordnung“. Sie funktionierte nach dem Prinzip „Die Letzten werden die Ersten sein“. Die Platzanweiser hatten darauf zu achten, dass den hinteren Reihen der Vortritt gelassen wurde. Wer vorne saß, musste sich gedulden.

„Wir können mit gutem Gewissen sagen: Fast überall außerhalb der eigenen vier Wände ist es riskanter sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten, als in unseren Einrichtungen“, formulierten deshalb die Leiter aller großen Kultureinrichtungen in Potsdam. Sie hofften, die Bundesregierung von einem Verbot der Theater-, Oper- und Kinoveranstaltungen abzuhalten.

Unpraktikable Regelung

Auch Heike Bohmann, die Geschäftsführerin des Nikolaisaals, hat den Appell unterschrieben. Es sei derzeit keine einzige Infektion bekannt, die auf einen Besuch im Zuschauerraum eines Theaters, einer Oper oder eines Konzertsaals zurückzuführen sei, hieß es auch in einer Erklärung des Deutschen Bühnenvereins.

Die Bitte, Nischen-Kulturveranstaltungen trotz steigender Infektionszahlen zu dulden, wurde von der Bundesregierung nicht erhört. Dabei fühlen sich Brandenburgs Veranstalter sogar von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) unterstützt, die meint, die neue Reglung sei ein falsches Signal. Heike Bohmann sagt aber auch: „Die bisherigen Reglungen waren unpraktikabel. Wir hätten am Mittwoch von einem Tag auf den anderen die Besucherzahl von 150 auf 100 senken müssen, da in Potsdam die Inzidenz-Zahl 50 überschritten wurde.“

Die Zwangspause nutzen

So etwas ließe sich treuen Abonnenten gegenüber nur mühsam erklären. „Wir werden“, beteuert die Kulturmanagerin, „lösungsorientiert die erneute Zwangspause nutzen, um neue Mittel, Wege und Formate zu finden, die es möglich machen, den Spielbetrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Dazu muss die Politik aber mit uns Kulturakteuren rechtzeitig ein Wiedereinstiegsszenario entwickeln.“

