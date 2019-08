Potsdam

Eigentlich war die Runde mit Olaf Scholz nur als Wahlkampf-Hilfe für die Potsdamer Parteifreundin Klara Geywitz gedacht, die am 1. September um ihr Direktmandat bangt. Dann kam ihre gemeinsame Kandidatur für den Bundesvorsitz. So geriet ihr Auftritt am Mittwochabend in der Potsdamer Villa Bergmann zum launigen Schaulaufen zweier sehr unterschiedlicher Bewerber.

Im vollen Saal plauderten der 61-jährige Bundesfinanzminister und die 18 Jahre jüngere Brandenburger Landtagsabgeordnete über ihre gemeinsame Bewerbung, ihre Pläne für die Partei und warum sie die Richtigen für die Rettung der daniederliegenden SPD seien.

Geywitz erste Reaktion auf Scholz-Anfrage: „Wow!“

Geywitz berichtete, wie Olaf Scholz sie gefragt habe, ob sie an seiner Seite für den Parteivorsitz kandidieren wolle. Ihre erste Reaktion: „Wow!“ Damit hatte sie offenbar gar nicht gerechnet. Doch ein Nein sei für sie nicht in Frage gekommen, erzählte sie. Schließlich habe sie immer dafür gekämpft, dass Frauen gleichberechtigt auf Augenhöhe mit Männern Politik machen und Ostdeutsche besser repräsentiert werden sollten.

Überhaupt spielte an diesem Abend Geywitz’ Herkunft aus dem Osten eine Rolle, die sie immer wieder betonte. Es sei für sie immer ein Thema gewesen, wo in den Diskussionen die Ostdeutschen vorkommen, sagte sie. „Wer erzählt unsere Geschichten, was wir hier brauchen und was die Ostdeutschen in den letzten 30 Jahren erlebt haben?“, fragte sie.

Beide warben – wie schon am Mittag vor der Bundespressekonferenz – für einen Aufbruch der SPD. „Ich glaube, es tut jedem Sozialdemokraten in der Seele weg, wenn er auf die aktuelle Umfragen schaut“, so Geywitz. Als ein junger Potsdamer von Scholz wissen will, welchen Beitrag dieser zur Erneuerung der Partei leisten könne, wenn er schon so lange dabei sei, sagte der Bundesminister: „Ich finde es sehr gut, dass wir zu Zweit antreten.“ Im Übrigen sei er schon seit 20 Jahren Spitzenpolitiker, was auch ein Vorteil sei.

Scholz fordert stärkere Zuwendung zu modernen Themen

In der Diskussion vor viel wohlwollendem SPD-Publikum wirkten sie zwischenzeitlich schon wie ein länger eingespieltes Team. Scholz sagte, die SPD müsse sich stärker den modernen Themen der Gesellschaft stellen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Gleichstellung von Frauen, Einwanderung. Letztlich stünde alles unter einem Ziel: Die SPD müsste ganz vorn stehen, wenn die Menschen in Umfragen sagen sollten, wem sie die Lösung der Probleme des Landes am meisten zutrauten.

Zum Ende der Veranstaltung appellierte Geywitz eindringlich für einen besseren solidarischen Umgang in der Partei, nannte als Negativbeispiel den Umgang mit der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles und lobte Scholz. Den habe sie als „feinen Kerl“ kennengelernt, der sich im Vergleich zu anderen nicht in irgendwelche Zirkel in Berlin setze und schlecht über andere rede. „Und das würde ich gern als zukünftige ...“, dann stockte sie, als sie merkte, dass sie als Kandidatin jetzt doch zu weit geht, bekam aber noch die Kurve als sie sagte, „... als zukünftige Philosophie sehen, für alle die Verantwortung tragen“. Der Saal klatschte und nahm es mit Humor.

Von Igor Göldner