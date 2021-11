Bundesrat gibt grünes Licht für neue Corona-Auflagen: So geht es in Brandenburg weiter

Potsdam/Berlin

Grünes Licht gab es am Freitag für neue Corona-Auflagen vom Bundesrat. Die Länderkammer billigte das Infektionsschutzgesetz, das SPD, Grüne und FDP vorgelegt hatten. Das ist umstritten, weil es aus Sicht der Kritiker, unter anderem aus der CDU, die Möglichkeiten der Länder einschränke, um die vierte Welle zu stoppen. Deshalb soll das Gesetz in drei Wochen noch einmal überprüft werden.

In Brandenburg will das rot-schwarz-grüne Kabinett am kommenden Dienstag (23.11.) über das weitere Vorgehen entscheiden. Es wird damit gerechnet, dass die erst am vorigen Montag in Kraft getretene Eindämmungsverordnung erneut verändert und angepasst wird. Ab wann dann 3G am Arbeitsplatz, in Bussen und Zügen gilt, wie das Infektionsschutzgesetz vorsieht, ist noch offen.

2G-Pflicht gilt seit 15. November

Am Arbeitsplatz wären dann jeweils Nachweise über Impfung, Genesung oder negativen Test nötig. Für Pflegeheime und Kliniken sind Testpflichten für Beschäftigte und Besucher vorgesehen. Außerdem kehrt die Homeoffice-Pflicht zurück. Wer Impfpässe fälscht, kann härter bestraft werden.

Anders als andere Länder gilt in Brandenburg bereits seit dem 15. November eine 2G-Pflicht, also Zutrittsbeschränkungen nur für Geimpfte und Genesene, für den Freizeitbereich und eine Maskenpflicht für Grundschulen.

Kabinett kann weitreichende Schritte ergreifen

Das Kabinett hat die Möglichkeit, auf dem Verordnungsweg weitreichende Schritte zu ergreifen und konkrete Einschränkungen beispielsweise im Kultur- und Sportbereich verfügen.

In Brandenburg gibt es für Ungeimpfte bereits Einschränkungen. Diese sind unabhängig von einer bestimmte Anzahl an Corona-Patienten, die ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Bund und Länder hatten sich auf Schwellenwerte geeinigt. Diese dürften auch von Brandenburg übernommen werden. So soll ab den Schwellenwerten von 3, 6 und 9 Regeln für 2G, 2G plus oder weitergehende Beschränkungen gelten. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt etwa zu Gastronomie und Veranstaltungen haben, bei 2G plus brauchen diese zusätzlich einen negativen Testnachweis. In Brandenburg lag die Hospitalisierungsrate am Freitag bei 3,71. Das ist die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner.

Von Igor Göldner