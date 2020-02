Pro und Contra: Ist Deutschland reif für ein Tempolimit?

Potsdam

Der Bundesrat hat sich am Freitag mit zahlreichen Neuregelungen im Straßenverkehr befasst. Auch das seit Jahren umstrittene Thema Tempolimit stand auf der Tagesordnung. Vor allem das Land Berlin macht sich für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h stark. Doch das Vorhaben fand keine Mehrheit. Was spricht für ein Tempolimit, was dagegen? Ist Deutschland überhaupt reif dafür? Nur wenige Themen scheinen das Land zu polarisieren wie diese Frage. Ein Pro und Contra.

Pro: Die Freie-Fahrt-Ideologie hält die Angeberei am Leben

Die Deutschen und ihre Autobahnen – der Raserstolz meiner Landsleute macht mich immer wieder ratlos. Wer je aus dem Urlaub in Frankreich, Belgien, Italien, Schweden oder den Niederlanden nach Deutschland eingereist ist, kennt diesen Adrenalinschub: Auf einmal tauchen Geschosse auf der linken Spur im Rückspiegel auf, 100 Stundenkilometer schneller als man selbst. Die Wagentür bebt, wenn sie vorbeifetzen. Hoffentlich schert jetzt kein Sattelschlepper zum Überholen aus. Sofort ist man gestresst, die ganze Urlaubserholung bleibt auf der Strecke – Alltag auf deutschen Autobahnen.

Vermutlich rührt ein guter Teil der Verspannungen in unserem Land daher, dass auf unseren Fernverkehrsstraßen das Recht des Stärkeren gilt und die Reise in andere Städte immer das Moment der Lebensgefahr beinhaltet. Ältere Menschen, Fahranfänger, schwach Motorisierte werden von Autos mit 300, 400 PS weggebissen. Neuwagen haben mittlerweile eine durchschnittliche Leistung von 150 PS – so viel wie die Sportwagen der 80er-Jahre.

Das ist Wahnsinn, niemand braucht solche Leistungsexzesse. Die Freie-Fahrt-Ideologie hält die Angeberei am Leben. Viele Karossen deutscher Hersteller haben nicht zufällig Schnauzen, die Haifischmäulern nachempfunden sind. Das Fehlen eines allgemein Tempolimits hat eine ganze Ästhetik und Kultur des Umgang miteinander geprägt. Das Schnittige, Breitbeinige, Großmäulige ist schon imponierend. Sympathisch ist es nicht.

Contra: Ein Blick auf die Fakten tut gut

Wie kann man dieser Tage nur gegen ein Tempolimit sein? Die Unfallgefahr, der C02-Ausstoß, der Lärm? Wie so oft lohnt ein Blick auf die Fakten. Der größte Teil der tödlichen Unfälle passiert nicht etwa auf Autobahnen, sondern auf Landstraßen – und die sind stets geschwindigkeitsreduziert.

Autobahnen gehören zu den sichersten Straßen in Deutschland, und obgleich wir Deutschen als einzige kein Tempolimit haben, ist die Unfallquote und Zahl der Verletzten nicht höher als in anderen Ländern – etwa unserem Nachbarn Holland oder aber auch den USA. Auch zieht das Umweltargument nicht so recht, denn durch die wenigen überhaupt noch freigegebenen Strecken – 70 Prozent sind bereits reguliert – steigt der CO2-Ausstoß nur um rund 0,2 Prozent, sagt die Bundesanstalt für Straßenwesen. Und das gilt nur für Tempo 120. Für Tempo 130 gäbe es gar keinen Effekt.

Die Masse des CO2-Ausstoßes stammt aus Lkw – ebenso wie die übergroße Menge des entstehenden Lärms übrigens. Und gerade für diese gilt bekanntlich ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde. Machen wir uns nichts vor: Die Gelegenheiten, wo sich auf freigegebenen Strecken wirklich eine angenehme Reisegeschwindigkeit von vielleicht Tempo 170 erreichen lässt, sind selten, denn meistens sind die Autobahnen voll. Als Ausnahme mag die A20 gelten, die man oft für sich hat und in einem Rutsch bis zur Küste erklimmen kann.

Oft wird von den Gegnern des Tempolimits eingewandt, es gehe auch um ein Freiheitsgefühl in einer überregulierten Welt. Wenn es nur das wäre oder es allein darum ginge, mit Motorpower zu prahlen, so zählte das nicht als rationaler Grund. Solange aber auf regulierten Abschnitten mit Tempo 120 oder 130 nicht weniger Unfälle als auf freien Strecken geschehen, so lange ist ein generelles Limit nicht rational begründbar.

Von Ulrich Wangemann und Jan Bosschaart