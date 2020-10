Bundesratspräsident Woidke: „Vom Osten kann man viel lernen“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat 30 Jahre nach der Wiedervereinigung dazu aufgerufen, Ostdeutschland auch als Vorbild zu sehen. „Vom Osten kann man viel lernen“, sagte der amtierende Bundesratspräsident am Samstag beim Festakt der zentralen Einheitsfeier in der Metropolishalle in Potsdam.