Begleitet von massiven Protesten von Corona-Leugnern haben Bundestag und Bundesrat am Mittwoch die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. 415 Bundestagsabgeordnete stimmten für die Reform, um die Corona-Maßnahmen künftig auf eine genauere rechtliche Grundlage zu stellen. 236 stimmten dagegen, 8 enthielten sich bei der namentlichen Abstimmung. Im Bundesrat stimmten 49 von 69 Ländervertretern dafür. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss das Gesetz jetzt noch ausfertigen, damit es in Kraft treten kann.

Abgeordnete berichteten vereinzelt von Einschüchterungsversuchen. Laut der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Katja Mast hätten eingeschleuste Besucher versucht, in Abgeordnetenbüros einzudringen. „Ich bin fassungslos. Freigewählte Abgeordnete an Abstimmungen zu hindern u. zu bedrängen ist das Allerletzte. Das Ziel: Die Demokratie zersetzen“, twitterte sie.

Mehr als Hundert Festnahmen

Tausende Demonstranten hatten sich in der Nähe des Reichstags versammelt. Sie weigerten sich auch nach Auflösung der Veranstaltung wegen wiederholter Hygieneverstöße, den Versammlungsort zu verlassen. Gegen Polizisten flogen Flaschen und Böller.

Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zu vertreiben – allerdings nicht im Strahl- sondern im Beregnungsmodus, um niemanden zu verletzen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es kam zu mehr als 100 Festnahmen. Bilder zeigen auch Brandenburgs Ex-AfD-Chef Andreas Kalbitz unter den Demonstranten. Auch er trägt keine Maske.

Spahn : Das ist nicht die Mehrheit

„Auch wenn manche besonders laut sind und aggressiv, ist es wichtig, sich immer zu vergegenwärtigen: Das ist nicht die Mehrheit“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU). Die große Mehrheit der Bevölkerung trage die Schutzmaßnahmen mit, sagte er. Er warb um weiteres Vertrauen in das Krisenmanagement.

Im Vergleich zu den Maßnahmen, die in Nachbarländern getroffen wurden, sei das Vorgehen in Deutschland „vergleichsweise milde“. Steigende Infektionszahlen könnten zu steigendem Leid auf den Intensivstationen und zu einem Kontrollverlust führen, warnte Spahn.

Gesetz regelt konkrete Maßnahmen

Das Gesetz legt grundsätzlich einen Katalog an Maßnahmen fest, die zur Bekämpfung einer Pandemie von nationaler Tragweite möglich sind. Bisher war nur allgemein von „notwendigen Schutzmaßnahmen“ die Rede, jetzt sind sie namentlich benannt. Dazu gehören zum Beispiel Abstandsgebote, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, das Untersagen von Übernachtungsangeboten, das Schließen von Geschäften oder das Anordnen einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Im Wesentlichen handelt es sich also um die Maßnahmen, die bereits beim Lockdown im Frühjahr oder jetzt im November ergriffen wurden.

Gestärkt wird dabei die Rolle des Parlaments: Der Bundestag muss die Pandemie-Notlage feststellen, die Länder müssen weiter wie bisher Maßnahmen in Form von Verordnungen festlegen. Sie sind auf vier Wochen befristet. In dem Gesetz ist außerdem klar geregelt, dass sich die Schutzmaßnahmen am regionalen Infektionsgeschehen orientieren müssen. Neu ist außerdem, dass auch wirtschaftliche und soziale Folgen berücksichtigt werden sollen.

AfD spritz von „Gesundheitsdiktatur“

Die AfD scheiterte mit dem Versuch, eine Abstimmung zu verhindern. Sie rückte das Vorhaben in die Nähe des „Ermächtigungsgesetzes“ von 1933 und sprach von einer massiven Beschneidung der Grundrechte. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland warnte von einer „Gesundheitsditkatur“.

Impfgegner, Corona-Leugner und Rechtsextremisten hatten Bundestagsabgeordnete im Vorfeld der Abstimmung massenhaft mit Protestschreiben überzogen. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sprach von einer „abscheulichen antiparlamentarischen Agitation“, mit der versucht werde, Deutschland „durch abstruse NS-Vergleiche als totalitäre Diktatur“ darzustellen. „Dies ist genauso widerwärtig, wie wenn sich Verschwörungstheoretiker und Impfgegner bei Kundgebungen mit dem gelben Stern in die Nähe von Holocaustopfern rücken", sagte sie.

