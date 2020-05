Potsdam

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz will im kommenden Jahr für die Bundestagswahl in einem Brandenburger Wahlkreis antreten. Das berichtet die „ Märkische Oderzeitung“ unter Berufung auf Parteikreise. Scholz ist als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021 im Gespräch. Der 61-Jährige hat derzeit kein Bundestagsmandat inne.

Die Voraussetzungen für einen Wahlkreis in Brandenburg stimmen. Seit 1998 ist Scholz mit Britta Ernst ( SPD) verheiratet. Sie ist seit 2017 Bildungsministerin in Brandenburg. Das Paar wohnt in Potsdam.

Er war von 1998 bis 2001 und von 2002 bis März 2011 Mitglied des Bundestags, legte sein Mandat aber nieder, nachdem er zum Ersten Bürgermeister von Hamburg gewählt worden war. Er trat im März 2018 zurück, um als Finanzminister in der Neuauflage der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) Finanzminister zu werden.

Im vergangenen Jahr hatte er gemeinsam mit der Potsdamerin Klara Geywitz für das Amt des SPD-Bundesvorsitzenden kandidiert. Das Bewerberduo unterlag dem Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Zuvor hatte bereits der ehemalige Außenminister und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Wahlkreis in Brandenburg.

Von Torsten Gellner