Scholz-Kandidatur: Promi-Wahlkampf in Potsdam mit Baerbock und Teuteberg

Potsdam

Potsdam könnte in den Fokus des Bundestagswahlkampf 2021 rücken. Nach der Bewerbung des Bundesfinanzministers und Vizekanzlers Olaf Scholz (SPD) um das Direktmandat im hiesigen Wahlkreis 61 für die SPD zeichnet sich eine bundespolitische Kandidatenriege in der Stadt ab. Neben Scholz will auch die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock in Potsdam antreten. Zudem wird eine erneute Kandidatur der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg im gleichen Wahlkreis erwartet.

Olaf Scholz : „Man muss da kandidieren, wo man lebt“

Was am Donnerstag zunächst nur aus Parteikreisen drang, machte Scholz am Freitag selbst offiziell. „Meine Erfahrung ist: Man muss da kandidieren, wo man lebt“, sagte Scholz. „Man kann nicht Abgeordneter sein, wo man nur einmal im Monat vorbeikommt. Man muss auf dem Marktplatz ansprechbar sein“, sagte der 61-Jährige. Er lebt seit einigen Jahren mit seiner Frau, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD), in der Stadt. Er habe mit seiner Frau Potsdam und die Brandenburger Umgebung inzwischen gut kennenlernen können, sagte er, so etwa bei gemeinsamen Radtouren und beim Joggen. „Es ist für mich zentral, dass man sich dort auskennt, wo man seine Arbeit machen will“, sagte er.

Vizekanzler Olaf Scholz im Bundestag mit einen Mund-Nasenschutz mit der Aufschrift "Ich (durchgestrichen) Wir". Quelle: Kay Nietfeld/ dpa

Entscheidung über Kanzlerkandidatur von Scholz noch offen

Ob das eine Vorentscheidung für eine Kanzlerkandidatur ist, ließ Scholz offen. „Die SPD wird dann stark sein, wenn sie zusammenhält“, sagte er. Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich und er stimmten sich eng ab und gingen harmonisch bei den Fragen vor, wie das Land vorangebracht werden könne. „Deshalb können Sie davon ausgehen, dass wir auch in dieser Frage an einem Strang ziehen werden.“ Man werde die Entscheidung gemeinsam „zum richtigen Zeitpunkt“ treffen.

Baerbock und Teuteberg kommentieren Antreten von Scholz nicht

Die möglichen Gegenkandidatinnen von FDP und Grünen wollten zu Scholz Kandidatur nicht Stellung nehmen. Die Bewerbung sei sein gutes Recht, hieß es aus Baerbocks Potsdamer Kreisverband. „Uns geht es um grüne Inhalte, da ist es nicht entscheidend, wen die anderen Parteien aufstellen“, so dessen Vorsitzende Carolin Herrmann.

Grünenvorsitzende Annalena Baerbock ist schon 2013 und 2017 im Wahlkreis 61 angetreten. Quelle: imago stock&peopleimago stock&people

Sie bestätigte zudem Baerbocks eigene Ambitionen, die schon 2013 und 2017 im Wahlkreis 61 antrat. Zuletzt holte sie acht Prozent der Erststimmen, damals noch ohne den Bonus des Parteivorsitzes. Nachdem sie bereits zweimal in diesem Wahlkreis angetreten ist, wird sich Annalena Baerbock sicherlich auch ein drittes Mal darum bewerben“, so Hermann. Baerbock werde sich „zu gegebener Zeit äußern“. Voraussichtlich im November werde die Landesliste der Grünen in Brandenburg beschlossen und erst im Januar 2021 die Nominierung für die grüne Direktkandidatur im Wahlkreis 61 erfolgen, sagte sie.

Linda Teuteberg, die dritte bundespolitische Kandidatin, die in Potsdam antreten könnte, reagierte am Freitag nicht auf Anfragen. Bei der letzten Bundestagswahl holte sie 7,5 Prozent der Erststimmen in Potsdam – die Wahl fand ebenfalls vor ihrem Aufstieg in das Spitzenamt der Partei statt.

Linda Teuteberg ist FDP-Generalsekretärin und war 2017 Direktkandidatin der Liberalen in Potsdam – vermutlich erneut 2021. Quelle: Bernd Gartenschläger

Norbert Müller erwartet bundespolitischen Wahlkampf in Potsdam

Auch der Potsdamer Bundestagsabgeordnete Norbert Müller (Linke) erklärte am Freitag erstmals seine erneute Kandidatur nach 2013 und 2017 im Wahlkreis. Er holte dort zuletzt 16,5 Prozent der Erststimmen. Zur prominenten Konkurrenz sagte er: „Sowohl Scholz als auch Baerbock bewerben sich um die Vize-Kanzlerschaft in einer Koalition mit der Union. Beide stehen für einen konservativen Kurs, der zu Koalition mit CDU/ CSU führt. Da haben sich beide klar positioniert. Wir kämpfen darum, dass die CDU aus der Bundesregierung fliegt. Das wird im Potsdamer Wahlkampf eine Rolle spielen.“

Der Bundestagsabgeordnete Norbert Linke hat ebenfalls seine dritte Kandidatur nach 2013 und 2017 für den Potsdamer Bundestagswahlkreis angekündigt. Quelle: Friedrich Bungert

Das mit Scholz ein Neupotsdamer kandidiert, sieht er gelassen. „Wir haben in Potsdam eine lange Toleranztradition und nehmen auch jemanden aus Hamburg auf. Ich bin total entspannt“, so Müller.

Saskia Ludwig will für die CDU antreten

Bislang war nur die Kandidatur der CDU-Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig für den Wahlkreis 61 bekannt. „Jeder, der das passive Wahlrecht hat, kann kandidieren“ sagte sie am Freitag zu Scholz‘ Ankündigung. Das Schaulaufen der Bundespolitiker in Potsdam wollte Ludwig aber nicht bewerten. Ein besonderer Umstand ihrer Bewerbung, die innerhalb der Potsdamer CDU höchst umstritten ist, ist auch der neue Zuschnitt des Wahlkreises 61. Die Stadt Werder, eine Hochburg von Ludwig-Anhängern, gehört bei der Wahl 2021 nicht mehr zum Wahlkreis.

Saskia Ludwig will für die CDU im Wahlkreis 21 antreten. Das ist allerdings in ihrer Partei umstritten. Quelle: Friedrich Bungert

„Es ist ein Fakt und leider so, das Werder nicht mehr dazugehört. Ich denke aber nicht, dass der neue Zuschnitt das für mich schwerer macht“, so Ludwig. Sie habe schon bei anderen Wahlen auf Landesebene mit Veränderungen ihres Wahlkreises, die zu ihren Ungunsten geschahen, umgehen gelernt.

Ludwig hatte 2017 mit 24,9 Prozent der Erststimmen äußerst knapp gegen Manja Schüle ( SPD) das Direktmandat verpasst, die 26,1 Prozent holte und in den Bundestag einzog. Weil sie seit dem Herbst Wissenschaftsministerin in Brandenburg ist, tritt sie selbst nicht mehr an, sodass Platz für einen anderen SPD-Kandidaten ist.

Es gibt noch weitere SPD-Bewerber für den Wahlkreis 61

Bis zum Pfingstmontag läuft bei der SPD die Frist, bis zu der sich Bewerber melden sollen. „Es gibt weitere Bewerber neben Olaf Scholz“, sagt der Vorsitzende des Potsdamer SPD-Unterbezirks, David Kolesnyk. Wie sich das Kandidatenfeld angesichts der neuen Bewerbung entwickelt, werde sich zeigen.

Klara Gey­witz, die mit Scholz zusammen auch für den Bundesvorsitz der SPD kandidiert hatte und im Herbst überraschend ihren Landtagswahlkreis in Potsdam verlor, gehört vermutlich nicht zur innerparteilichen Konkurrenz. Sie gratulierte Scholz am Freitag zur Kandidatur. „Das unterstütze ich sehr und freue mich auf einen schwungvollen Wahlkampf“, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. Ob Sie einen anderen Bundestagswahlkreis in Brandenburg anstrebe, ließ sie auf MAZ-Anfrage offen.

Bundespolitiker werden bundesweit im Wahlkampf sein – nicht in der Region

Wie wird ein Wahlkampf der politischen Schwergewichte in Potsdam aussehen? Er könnte der Stadt bundesweit Aufmerksamkeit verschaffen, der politischen Debatte und dem Wahlkreis aber auch schaden. Denn das Gespräch mit den Menschen auf den Marktplätzen von Potsdam, Kleinmachnow, Teltow, Michendorf, Nuthetal oder Ludwigsfelde werden Scholz, Baerbock und Teuteberg wohl kaum so intensiv führen können, wenn sie zugleich ihre Parteien auf den bundesweiten Wahlkampfveranstaltungen in Hamburg, München, Köln oder Berlin unterstützen wollen.

Knappes Ergebnis hat in Potsdam Tradition

Kolesnyk erwartet angesichts der sich abzeichnenden Kandidatenriege einen polarisierenden Wahlkampf. „Es hat hier immer eine zugespitzte Situation gegeben. Früher trat Andrea Wicklein gegen Rolf Kutzmutz an, zuletzt Manja Schüle gegen Saskia Ludwig. Wir hatten immer knappe Ergebnisse.“ Trotz der großen bundespolitischen Namen werde es darum gehen, die Menschen hier vor Ort zu überzeugen, „da interessiert inhaltlich das Kleine und das Große zugleich“, ist Kolesnyk sich sicher.

Lokale Kompetenz statt Showbühne für Bundespolitik

Der Potsdamer CDU-Kreischef Götz Friederich vermisst die lokale Kompetenz des Bewerberfelds. „Nach meiner festen Auffassung braucht Potsdam wieder einen oder eine Bundestagsabgeordnete, die sich bestens mit der Situation und den Potenzialen der Landeshauptstadt auskennt und mit voller Kraft für die Interessen der Stadt auf Bundesebene einsetzt. Potsdam ist immerhin Landeshauptstadt und nicht nur Showbühne für Bundespolitiker“, sagte er am Freitag. Im Gegensatz zu Olaf Scholz sind Baerbock, Teuteberg, Müller und Ludwig allerdings seit vielen Jahren in der Region aktiv.

Von Peter Degener und Torsten Gellner