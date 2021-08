Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Selten befand sich die Bundesrepublik zu einer solchen Wahl in einer Ausnahmesituation wie jetzt. Wir wollen gerne von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen, wie es Ihnen gerade geht, was Sie umtreibt, was Sie freut und was Sie ärgert.

Von Anfang August an bis zum Termin der Bundestagswahl veröffentlichen wir täglich einen Fragebogen (s.u.), in welchem eine Brandenburgerin oder ein Brandenburger berichtet, was ihn oder sie bewegt. Am Montag stand Basketball-Trainer Daniel Perlick aus Rathenow der MAZ Rede und Antwort.

Beantworten Sie unseren Fragebogen

Wenn Sie mögen, beantworten Sie uns die folgenden Fragen und schicken uns Ihre Antworten an wasbewegtsie@maz-online.de. Wichtig: Wir benötigen dazu noch Ihr Alter, Ihren Wohnort, Ihren Beruf, ein Foto von Ihnen sowie einen Kontakt für Rückfragen. Ihre ausgefüllten Fragebogen werden dann sowohl Online als auch in der gedruckten Ausgabe veröffentlicht.

1. Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

2. Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Tag aus Ihrem Leben.

3. Sie wohnen in [setzen Sie hier den Namen Ihres Wohnortes ein], was gefällt Ihnen dort, was nicht?

4. Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

5. Was müsste passieren, damit es besser wird?

6. Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

7. Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

8. Wenn Sie Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wären, was wäre Ihre erste Amtshandlung?

