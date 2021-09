Potsdam

Die SPD hat in Brandenburg bei der Bundestagswahl die Direktmandate in allen zehn Wahlkreisen geholt. Vor vier Jahren hatte die CDU noch die Direktmandate in neun der zehn Brandenburger Wahlkreise geholt. Nur der Potsdamer Wahlkreis 61 ging damals an Manja Schüle (SPD), die inzwischen Kulturministerin in Brandenburg ist.

Im Potsdamer Promi-Wahlkreis 61 setzte sich nach Auszählung aller Wahlbezirke SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit 34,0 Prozent der Erststimmen klar gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock durch, die als Zweitplatzierte nur auf 18,8 Prozent kam. In anderen Wahlkreisen fiel das Ergebnis ähnlich deutlich aus.

Aber wie sieht es in den Kommunen aus? Welche Ergebnisse stehen in Städten, Gemeinden und Ämtern unterm Strich? Die MAZ hat die Ergebnisse aufbereitet. Hier geht es zu den Kommunen:

Die kreisfreien Städte

Dahme-Spreewald

Teltow-Fläming

Potsdam-Mittelmark

Oberhavel

Havelland

Ostprignitz-Ruppin

Prignitz

Oberspreewald-Lausitz

