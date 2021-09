Schorfheide/Cottbus

Der 18-jährige Marcus Zimmermann hat den Landesverband der Partei der Humanisten in Brandenburg im Frühjahr mitgegründet. Als stellvertretender Vorsitzender habe er Vorbild sein wollen, sagt er. „Ich finde es wichtig, Initiative zu zeigen und zu kandidieren. Politik ist nicht nur etwas für ältere Menschen.“ Der Partei gehe es darum, komplexe Probleme mit der Wissenschaft zu lösen, erklärt Zimmermann. Der Sohn eines Chemikers und einer Ärztin interessiert sich für die Wissenschaft und für die Politik. Daher habe er sich bei den Humanisten am besten aufgehoben gefühlt, sagt er.

Viele Entscheidungen in der Politik seien zu emotional getroffen worden und viel zu kurzfristig gedacht, findet der 18-Jährige. Er nennt den Kohleausstieg als Beispiel. Der müsse so früh wie möglich kommen, sagt Zimmermann, der in der Lausitz lebt. Er hat gerade sein Abitur beendet und studiert bei der Bundeswehr Pharmazie und Lebensmittelchemie.

Zimmermann: „Nicht zu spät, um auf Klimawandel einzuwirken“

Was sagt der Kandidat den vom Tagebau abhängigen Beschäftigten in seiner Heimat? „Wir sind als Gesellschaft in der Pflicht, neue Arbeitsplätze zu schaffen.“ Es wäre einfacher gewesen, wenn man früher über den Ausstieg und seine Folgen nachgedacht hätte, kritisiert Zimmermann. Aber er ist optimistisch: Es sei noch nicht zu spät, um auf den Klimawandel einzuwirken. Man dürfe nicht aus Angst arbeiten, sondern auf der Grundlage von Zahlen und Fakten, findet der 18-Jährige.

Der 88-jährige Helmut Braunschweig, der in Schorfheide im Norden Brandenburgs lebt, will „die Bandbreite der Demokratie etwas vergrößern“, wie er sagt. Darum kandidiere er für die Deutsche Kommunistische Partei (DKP). Sie verkörpere für ihn den Kampf um die Fortsetzung eines friedfertigen Lebens, wie sie es sich als junge Leute nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vorgenommen hätten. In Brandenburg müsse ein gesellschaftliches Klima geschaffen werden, das wieder den Fortschritt in sozialer, bildungspolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht zum Lebensinhalt werden lasse. Dazu gehöre es, die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich zu überwinden.

Braunschweiger: „Bildungshunger trieb mich an“

Aufgewachsen in der ländlichen Umgebung Brandenburgs in der Nazi-Zeit, habe er den Unterschied zwischen wohlhabenden Menschen und denen, die um das tägliche Brot ringen, am eigenen Leib kennengelernt. „Bildungshunger trieb mich an, ein ganz neues Lebensziel anzupeilen.“ Aus dem „unterdrückten Dorfbengel“, wie er sich selbst beschreibt, sei ein selbstbewusster Mensch, Lehrer, Fachmann und Familienvater geworden.

Das Ende der DDR traf Braunschweig nach eigenen Worten wie ein Schock. „Was danach mein Leben in Arbeitslosigkeit bestimmte, beurteile ich wie einen Rückschlag ins Mittelalter.“ Erst nach Jahren habe er verstanden, „was eine Klassengesellschaft sei“, wie er sagt. „Jetzt weiß ich es und das verpflichtet mich, im hohen Alter nicht nachzulassen, darüber zu berichten, was es gilt besser zu machen.“

Die Parteien der beiden in der Kurzerklärung

Die DKP erhielt bei der Bundestagswahl 2017 bundesweit lediglich 7517 Erst- und 11 558 Zweitstimmen. Sie ist Nachfolgerin der 1956 verbotenen KPD und versteht sich als marxistische Partei. Sie zielt nach eigenen Angaben auf die Einführung des Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus ab. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bewertet die Bestrebungen der DKP in seinem Bericht 2020 als linksextremistisch. Sie fordert das Aus der Privatisierung, die Abschaffung von Hartz IV und Frieden mit China und Russland.

Die Partei der Humanisten, die erst im Jahr 2014 gegründet worden ist, trat bei der letzten Wahl nur in Nordrhein-Westfalen an und sammelte dort 5991 Zweitstimmen. Sie ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, die Legalisierung von Drogen und sichere Arbeitsplätze für Wissenschaftler.

Von MAZonline