Die Investitionen in die Brandenburger Bundeswehrstandorte sollen erheblich steigen. Der Bund plant in den kommenden zehn Jahren Investitionen in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro. Das teilte das Finanzministerium auf Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag mit. Damit soll der Investitionsstau abgearbeitet werden.

Das ist deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. 2019 investierte der Bund 24,2 Millionen Euro in märkische Kasernen und Truppenübungsplätze. 2020 waren es 19,8 Millionen Euro und 2021 rund 18,8 Millionen. Inwiefern Brandenburg von dem gepalten Sondervermögen über 100 Milliarden Euro profitiert, ist unklar. Darüber liegen der Landesregierung bisher keine Informationen vor.

Bundesweit liegt der Infrastrukturbedarf bei der Truppe laut Wehrbericht bis 2034 bei knapp 20 Milliarden Euro. Allerdings seien die Bauverwaltungen in den Bundesländern aufgrund von Personalmangel derzeit nicht in der Lage, die nötigen Projekte zeitnah anzugehen, weswegen ein größerer Investitionsstau drohe. „Der Zustand von Unterkünften, Sanitäreinrichtungen, Truppenküchen und Sportplätzen ist zum Teil desolat“, schreibt die Wehrbeauftragte Eva Högl in ihrem jüngsten Bericht.

