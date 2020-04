Solo-Selbstständigen droht Rückzahlung der Corona-Soforthilfe und Hartz 4

Potsdam

Tausende Solo-Selbstständige müssen befürchten, dass ihnen die bereits gewährte Corona-Soforthilfe nicht zusteht und sie das Geld an den Staat zurücküberweisen müssen. Wie die Märkische Allgemeine erfuhr, hat der Bund den Ländern eine Absage erteilt, das Soforthilfe-Programm für Solo-Selbstständige großzügiger auszulegen. In einem internen Rundbrief vom 17. April schließt Ulrich Nußbaum, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, aus, dass freie Kulturschaffende und Freiberufler Einnahmeverluste geltend machen können. Vor allem durch die Absage von Veranstaltungen befinden sich Musiker, Tänzer und Schauspieler, aber auch Dozenten, Coachs und Fahrradkuriere in einer existenzbedrohenden Situation.

Hektisch und unbürokratisch

Viele der Antragsteller waren bisher davon ausgegangen, dass ihnen der gesamte, durch die Corona-Krise verursachte Schaden vom Staat erstattet wird. Darunter zählten sie auch Honorare, etwa für weggebrochene Aufträge und ausfallende Veranstaltungen. Noch bevor eine Richtlinie des Bundes am 31. März erlassen wurde, konnten die Betroffenen online Anträge stellen. Summen zwischen 5000 und 9000 Euro wurden von vielen Landesbanken überraschend unbürokratisch und schnell überwiesen. Viele Empfänger müssen nun feststellen, dass sie nicht zum Kreis der Berechtigten gehören.

Auf Honorare angewiesen

Der Brief stellt unmissverständlich fest, dass die Soforthilfe des Bundes ausschließlich die wirtschaftliche Existenz sichern soll. Die Unterstützung soll Liquiditätsengpässe durch laufende Betriebskosten wie Mieten, Leasing oder Kredite für Betriebsräume verhindern. Viele Solo-Selbstständige bringen bei ihren Diensten vor allem Fertigkeiten ein. Sie haben nicht in dem Maße Fixkosten wie in einem produzierenden Wirtschaftsbetrieb. Für ihren Lebensunterhalt sind Solo-Selbstständige aber auf Honorare und Umsätze angewiesen.

Verweis auf die Grundsicherung

In dem Brief an die Wirtschaftsminister der Bundesländer kommt Bundesstaatssekretär Nussbaum zu dem Schluss, dass für notleidende Solo-Selbständige allein die Grundsicherung zuständig sei. Anträge seien einfach per Email beim Job-Center zu stellen. „Temporär wird weder eine Vermögensprüfung durchgeführt noch eine Aufgabe der Selbstständigkeit verlangt. Auf den Vorrang der Arbeitsvermittlung wird ebenso verzichtet wie auf die Überprüfung der Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung – die werden in tatsächlicher Höhe übernommen“, heißt es in seinem Schreiben.

Abstieg eines ganzen Berufszweiges

Gegen das Abrutschen in die Grundsicherung (Hartz 4) hat sich eine bundesweite Initiative Kulturschaffender gegründet. „Mit der Untersagung von Veranstaltungen bis voraussichtlich 31. August 2020 droht ein unmittelbarer, bisher einmaliger sozialer Abstieg eines ganzen Berufszweiges. Nach unseren Schätzungen werden etwa drei Viertel der Freischaffenden und Selbständigen eine solch lange Zeit ohne Aufträge und Einnahmen wirtschaftlich nicht überstehen können“, heißt es in einer Resolution.

Ziel nicht erreicht

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hatte am 20. April noch getwittert: „#Soforthilfe für Solo-Selbstständige: Die Landesregierung arbeitet derzeit noch an Lösungen. Das Thema ist sehr komplex und wir müssen viele unterschiedliche Argumente und Interessen berücksichtigen. Daher bitten wir noch um etwas Geduld“. Auf MAZ-Nachfrage räumt er ein, sein Ziel nicht erreicht zu haben: „Ich habe mich persönlich für die Interessen der Solo-Selbständigen eingesetzt. Aber der Bund bleibt dabei, die Soforthilfe von nachgewiesenen Betriebskosten abhängig zu machen. Ich weiß, dass das für Viele eine Enttäuschung ist“, so Steinbach.

Allein 49 000 Anträge in Brandenburg

Laut ILB-Sprecherin Ingrid Mattern haben in Brandenburg allein 49.000 Solo-Selbständige einen Antrag gestellt. 27.000 haben bereits eine Soforthilfe erhalten. Voraussetzung auf einen Anspruch sei, „dass die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb der Antragsteller nicht mehr ausreichen, um die Verbindlichkeiten aus dem erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand zu zahlen“, betont sie. Lebenshaltungskosten seien von Anfang an nicht Gegenstand der Soforthilfen, so Mattern.

Von Karim Saab