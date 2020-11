Bushido gewinnt Zivilprozess um Grundstücke bei Berlin

Parallel zum Strafprozess gegen einen Clanchef in Berlin hat der Rapper Bushido (42) einen Zivilprozess um eine gemeinsame Immobiliengesellschaft gegen seinen Kontrahenten gewonnen. Dabei ging es um ein Grundstück in Rüdersdorf bei Berlin mit vielen Immobilien, berichtete Gerichtssprecher Jasper Schüler-Dahlke am Montag.