Potsdam

Die Brandenburger Landespolizei hat in der ersten Nacht, in der die landesweite Ausgangssperre galt, fünf Verstöße festgestellt. Nach Angaben von Präsidiumssprecher Torsten Herbst fielen die Personen, die ohne triftigen Grund nachts unterwegs waren, bei Routinekontrollen auf. Sie erhielten jeweils eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, jedoch kein Bußgeld seitens der Polizei. Denn über Geldbußen entscheiden in diesen Fällen die Kommunen. Deren Ordnungsämter erhalten von der Polizei Meldung von den Verstößen und legen dann auch die Höhe des Bußgeldes fest. Dieses bewegt sich laut Eindämmungsverordnung zwischen 50 und 250 Euro. „Wir setzen auf Verständnis und Einsichtsfähigkeit der Menschen“, sagte Herbst.

Kein zusätzliches Personal

Der Präsidiumssprecher betonte, die Polizei werde „mit dem Personalbesatz, der da ist“ die nächtliche Sperrstunde kontrollieren. Zusätzliches Personal werde nicht abgestellt. Schließlich stelle die Polizei bereits für jede der vier Polizeidirektionen im Land eine Gruppe Bereitschaftspolizei zur Verfügung – das sind zehn Mann pro Gruppe. Diese Kräfte wurden bislang zum Beispiel zur Kontrolle der Maskenpflicht eingesetzt.

Die Überwachung der Ausgangssperre ist laut Sprecher Herbst „keine originäre Aufgabe der Polizei“. Vielmehr seien Kreise und kreisfreie Städte dafür zuständig. Die Polizei werde ihrerseits bei ihren Kontrollroutinen etwa im Straßenverkehr die angehaltenen Personen zum Zweck ihrer Fahrt befragen.

Landkreise: „Flächendeckende Kontrolle nicht leistbar“

Der Präsident des Brandenburger Landkreistages, Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD), weist ebenfalls darauf hin, dass die Überwachung der Ausgangssperre „mit den Menschen umgesetzt werden muss, die wir haben“. Daher sei eine flächendeckende nächtliche Streifentätigkeit in einem Flächenland wie Brandenburg „nicht leistbar“. Auch Blasig bezeichnet das Ausgangsverbot in erster Linie als „Aufforderung an den mündigen Bürger, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten“. Natürlich sei ein Ordnungsamt in der Lage, abends nachzusehen, ob sich Leute auf dem Marktplatz treffen.

Nur ein Kreis liegt bei Inzidenz unter Wert von 100

Seit Montag ist in Brandenburg eine nächtlich Ausgangsbeschränkung für die Zeit zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft. Sie gilt in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tages-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über dem Wert von 100 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner lag. Nach Stand vom Dienstag liegt die Inzidenz derzeit lediglich im Kreis Barnim unter der Schwelle von 100 – der Kreis meldete 93.

Der Bund seinerseits will eine deutschlandweite Notbremse einführen, die auch nächtliche Ausgangsverbote beinhaltet. Nach derzeitigem Stand sollen diese analog zum Brandenburger Modell von 22 bis 5 Uhr gelten, allerdings sollen dann bis Mitternacht Spaziergänge oder sonstige sportliche Betätigungen gestattet sein. Diese Regelungen sollen bis zum 30. Juni befristet sein.

Von Ulrich Wangemann