Flankierend zur neuen Corona-Eindämmungsverordnung – das am 8. März in Kraft getretene Regelwerk ist die siebte seiner Art in Brandenburg – ist auch der Bußgeldkatalog angepasst worden. Die MAZ hat das Sechs-Seiten-Papier gelesen.

Neu ist ein Bußgeld im Zusammenhang mit körpernahen Dienstleistungen. Wenn bei bestimmten Anwendungen keine medizinische Masken getragen werden können (z.B. Gesichtsbehandlung im Kosmetikstudio), müssen die Kunden einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorweisen. Wer das nicht tut und erwischt wird, muss zwischen 50 und 250 Euro zahlen. Für die Kosmetikerinnen würde es noch teurer, der Strafrahmen liegt zwischen 100 und 500 Euro.

Unvollständige oder wahrheitswidrige Kontaktdaten zu hinterlassen kostet zwischen 50 und 250 Euro. Vollständig heißt: Vor- und Nachname, Telefonnummer oder Mail-Adresse, sowie Dauer der Anwesenheit.

Gefälschte Atteste (in der Regel solche, die einen Menschen von der Maskenpflicht befreien) werden mit einer Strafe zwischen 250 und 5000 Euro belegt.

Verstöße gegen die Maskenpflicht (es sei denn, es liegt eine Ausnahme vor, zum Beispiel bei Gehörlosen und Schwerhörigen) kosten ebenfalls zwischen 50 und 250 Euro. Das gilt auch für Kunden und Personal in Geschäften.

Wer gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum verstößt (seit dem 8. März dürfen sich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen), muss zwischen 50 und 250 Euro bezahlen. Wer an privaten Feiern jenseits des Erlaubten teilnimmt oder solche Feiern veranstaltet, muss sogar mit einer Buße zwischen 250 und 2500 Euro rechnen.

Wer in seinem Hotel (oder Ferienwohnung) Gäste zu touristischen Zwecken eincheckt, muss bis zu 10.000 Euro bezahlen, mindestens aber 250. Der gleiche Strafrahmen gilt für Anbieter von Busreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen usw. Zwischen 1000 und 10.000 Euro kostet es, wenn jemand verbotenerweise eine Gaststätte öffnet.

