Am Mittwoch tritt ein neuer Bußgeld-Katalog in Kraft. Doch nicht nur dadurch, will Brandenburgs Polizei Verkehrssünder zur Rechenschaft ziehen: Sie verdoppelt Zahl der Superblitzer. Die neuen Radarfallen sollen noch 2021 in Betrieb gehen, denn Raserei ist in Brandenburg häufigster Grund für tödliche Unfälle.