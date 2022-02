Potsdam

Die CDU-Fraktion im Landtag hat sich für eine Aussetzung der für Mitte März geplanten gesetzlichen Corona-Impfpflicht für Personal von Kliniken und Pflegeheimen ausgesprochen. Eine solche Impfpflicht sei nicht vollziehbar, sagte Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag. „Das ist die Wahrheit und die sollte man auch aussprechen.“

Angesichts des Pflegenotstands und des Personalmangels in Krankenhäusern könne auf Pflegekräfte in Brandenburg nicht verzichtet werden. Die geplante Impflicht verlagere die Verantwortung komplett auf die Gesundheitsämter, die jetzt schon überlastet seien, so Redmann.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll eigentlich ab dem 15. März greifen. Grundlage ist das Bundesinfektionsschutzgesetz. Beschäftigte in Kliniken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen müssen eine vollständige Corona-Impfung nachweisen müssen. Sollte der Nachweis nicht vorgelegt werden, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Dieses kann ein Tätigkeitsverbot aussprechen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits angekündigt, die Maßnahme im Freistaat bis auf weiteres nicht umzusetzen. CDU-Chef Friedrich Merz hatte die Aussetzung in ganz Deutschland gefordert.

Linke: CDU spielt falsches Spiel

Kritik an der CDU übte die oppositionelle Linke. Fraktionschef Sebastian Walter sagte im Landtag, die CDU wolle auf dem Rücken der Beschäftigen in der Pflege Profil gewinnen. „Das ist ein falsches, unwürdiges Spiel.“ Die CDU im Bundestag habe der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Bundestag zugestimmt.

„Wir haben auch Fragen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht“, betonte Walter. Die CDU habe in der Landesregierung aber die Aufgabe, sich darum zu kümmern und die Zweifel an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auszuräumen.

Der Linken-Gesundheitspolitiker Ronny Kretschmer sagte, die Landesregierung müsse sich jetzt eine Überblick über die Lage in den Einrichtungen verschaffen. Nach seinen Angaben liegt die Quote der Nicht-Geimpften im Gesundheitsbereich „zwischen 10 und 20 Prozent“. In den Einrichtungen herrschten Ängste, wie bei einer Impfpflicht und möglichen personellen Ausfällen die Arbeit aufrechterhalten werden könnte.

Von Igor Göldner