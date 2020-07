Potsdam

Der Aufstieg von Jan Redmann (40) begann nach der Landtagswahl im vorigen Jahr. Der Jurist wurde am 10. September 2019 zum Chef der 15-köpfigen CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg gewählt. Er übernahm diesen Posten von Ingo Senftleben, der nach der Wahlniederlage und einem parteiinternen Machtkampf zurückgetreten war. SPD, CDU und Grüne bildeten eine Koalition.

Redmann sitzt seit 2014 im Landtag und war viele Jahre parlamentarischer Geschäftsführer. Er wurde in Pritzwalk geboren und wuchs in Wittstock auf. Er studierte in Potsdam Rechtswissenschaften, arbeitete als Anwalt in einer Kanzlei und ist seit 2009 auch CDU-Kreischef von Ostprignitz-Ruppin.

Herr Redmann, das Coronavirus und die Beschränkungen belasten weiter die Menschen. Wie gehen Sie persönlich damit um?

Jan Redmann: Ich versuche, so viele Treffen wie möglich draußen stattfinden zu lassen und nicht im Büro. Inzwischen haben sich ein paar Grundregeln verfestigt, wie der Corona-Gruß statt das Händeschütteln. Und klar: Die Maske nervt mich kolossal, zumal meine Brille dauernd beschlägt. Aber mit der Gefahr des Virus werden wir noch solange leben müssen, bis es einen Impfstoff oder wirksame Medikamente gibt.

Brandenburg hat kaum noch Neuinfizierte. Das Ausbruchsgeschehen ist unter Kontrolle. Wäre jetzt nicht die rasche Rückkehr zur Normalität nötig?

Die Bedrohung durch das Virus ist immer noch präsent. Vorsicht ist weiter nötig. Dennoch versucht diese Koalition, Kompromisse zu finden, damit das normale Leben weiter stattfinden kann. Wir haben zum Beispiel zu einem frühen Zeitpunkt die Gaststätten wieder geöffnet. Aber natürlich werden die Regeln kritisch hinterfragt oder es wird gefordert, alles zu öffnen. Das wäre aber grob fahrlässig.

Vor der Krise hieß es, Brandenburg solle eine „Gewinnerregion“ werden. Muss die Koalition ihr Motto jetzt korrigieren angesichts der massiven wirtschaftlichen Talfahrt und der Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt?

Da möchte ich klar widersprechen. Wir müssen dieses Ziel jetzt noch viel kraftvoller verfolgen als in der Vergangenheit. Es wird eine wirtschaftliche Erholung geben. Aber jede Krise zieht immer auch einen Prozess der Veränderung nach sich. Wir werden alles tun, damit die nächste Generation von Industrieunternehmen stärker als bislang Brandenburg als Standort in den Fokus nimmt.

Brandenburg wird sich mit zwei Milliarden Euro massiv neu verschulden, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Wie realistisch ist es, dass das gelingt, zumal ein Ende der Krise noch lange nicht in Sicht ist?

Ich plädiere dafür, dieses Geld aus dem Rettungsschirm in erster Linie für strategische Investitionen zu verwenden. Nur so wird es gelingen, gestärkt aus der Krise herauszukommen. Denn nur mit einem starken Wirtschaftswachstum wird es am Ende möglich sein, diese hohen Kredite in den nächsten Jahren zurückzahlen zu können.

Das Geld aus dem Rettungsschirm steht zeitlich nur bis Jahresende zur Verfügung und ist nur für coronabedingte Ausgaben vorgesehen. Wie passt das zusammen?

Deshalb sollten noch nicht verplante Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm in den Zukunftsinvestitionsfonds umverteilt werden, der zu Beginn der Wahlperiode in Höhe von einer Milliarde Euro, ebenfalls per Kredit, für zehn Jahre aufgelegt wurde. Wir haben jetzt den Bedarf, die Folgen der Krise zu beheben. Stärker als bislang sollte so der Fokus auf Investitionen gelegt werden - nicht nur in Schiene und Straße, sondern vor allem in die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltungen sowie in den Ausbau der Netze. Brandenburg muss möglichst schnell bei der Digitalisierung aus dem Dornröschenschlaf herauskommen.

Welche Summe schwebt Ihnen vor?

Ich wäre für mindestens 500 Millionen Euro, um zusätzliche Konjunkturimpulse vorzunehmen und Investitionen zu tätigen. Mit dem Geld sollte auch sichergestellt werden, dass das Land die immensen Mittel des Bundes und der EU für Investitionen kofinanzieren kann.

Viele Firmen haben unter Corona gelitten und mussten massive Umsatzeinbrüche hinnehmen. Reichen die bisherigen Hilfspakete aus?

Wir können im Landtag keine Fünf-Jahres-Pläne beschließen, wie Unternehmen aus der Krise kommen können. Wir können aber Unternehmen von bürokratischen Hemmnissen entlasten. Noch in diesem Jahr werden wir die Bauordnung ändern, damit einfacher gebaut werden kann. Ich bin dafür, Freiräume zu schaffen, wie beispielsweise bei verkaufsoffenen Sonntagen. Viele Geschäfte haben schließlich einiges nachzuholen. Die Einheitsfeier findet in Brandenburg statt und ist auf 30 Tage verlängert worden. In dieser Zeit würde es den Läden helfen, wenn sie sonntags öffnen könnten. Die CDU wird dazu einen Vorschlag unterbreiten.

Zu Beginn der Wahlperiode war die CDU-Fraktion in Turbulenzen geraten und tief gespalten. Wie nehmen Sie heute die Stimmung wahr? Hat auch Corona ein wenig die Konflikte entschärft?

Die Fraktion hat sich gefunden. Wir haben alle Hände voll zu tun und keine Zeit zur Selbstbeschäftigung. Diese Erkenntnis ist in der Fraktion durchgedrungen und das freut mich.

Wo werden Sie im Corona-Sommer Ihren Urlaub verbringen?

Wir fahren in diesem Jahr ins Gebirge. Mein Mann hat uns eine Hütte in den französischen Alpen in der Nähe des Mont Blanc gebucht. Dort werden wir viel wandern gehen und den coronabedingten Bewegungsmangel der letzten Wochen etwas abbauen.

Von Igor Göldner