Potsdam

Die CDU will sich nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl neu ausrichten – die Parteibasis soll dabei gehört werden. Aber wie? Und wer sollte Armin Laschet an der Parteispitze folgen? Am Samstag kommen in Berlin die bundesweit 325 Kreisvorsitzenden zu einer Konferenz zusammen.

Einer von ihnen ist Dieter Dombrowski, ein Urgestein der brandenburgischen CDU, der seit 27 Jahren im Havelland Kreisvorsitzender ist. Es wird einer seiner letzten Runden sein, der 70-Jährige will künftig Jüngeren den Vortritt lassen. Das hindert den einstigen Landtagsvizepräsidenten aber nicht daran, seine Meinung über das aktuell schlechte Erscheinungsbild seiner Partei zu äußern.

Als Grundfehler der vergangenen Jahre sieht er – neben den interen Streitigkeiten mit der CSU – an, dass die Basis bei Personalfragen nicht mit einzubezogen wurde. „Viele fühlten sich ausgeschlossen.“ Am Ende sei alles „schief gegangen“, sagte Dombrowski und plädiert für eine Mitgliederbefragung über den neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende. Er räumt ein, dass er in dieser Frage früher anderer Auffassung war. „Die Basis der Partei will aber mitbestimmen“, sagte er. Eine Garantie, dass die CDU nicht erneut zerrissen werde wie zuletzt, sei das nicht, aber der bessere Weg.

Dieter Dombrowski, Noch-Kreischef von Havelland und ehemaliger Landtagsabgeordneter. Quelle: Markus Kniebeler

Wie Dombrowski sehen auch die meisten anderen Kreischefs der CDU eine Mitgliederbefragung über die Laschet-Nachfolge als sinnvoll an, wie eine MAZ-Umfrage ergab. Die zuletzt in Hinterzimmern oder durch Delegierte getroffenen Entscheidungen seien nicht erfolgreich gewesen, sagt der Potsdamer Kreischef Oliver Nill. Sie hätten auch nachhaltig die Parteibasis von den Funktionären entfernt und die Mobilisierung im Wahlkampf erheblich erschwert. Aus Sicht der Kreischefin von Märkisch-Oderland, Kristy Augustin, hätten Mitglieder sogar das Gefühl gehabt, dass durch einzelne Gremien gegen Mehrheitsmeinungen entschieden wurde.

Kreischef Bommert will Bundesparteitag entscheiden lassen

Allerdings herrscht auch die Sorge im märkischen Verband, dass aufgrund der geringen Mitgliederzahlen die großen Landesverbände wie Nordrhein-Westfalen alles dominieren. Frank Bommert, Kreischef in Oberhavel, will deshalb vorschlagen, dass alle 325 Kreischefs auch eine Stimme auf dem Bundesparteitag haben, der über den neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende entscheidet. Bommert ist als einer der wenigen Kreischefs gegen eine Befragung aller rund 400.000 Mitglieder der CDU über den Parteivorsitz.

Eine deutliche Ablehnung gibt es in der Frage, ob die CDU künftig eine Doppelspitze im Bund haben soll aus einem Mann und einer Frau – wie SPD und Grüne. Björn Lakenmacher aus Dahme-Spreewald sagt, gerade die Beispiele aus anderen Parteien würden zeigen, „wie irreführend Doppelspitzen herum wurschteln“. Das dürfe sich die CDU nicht erlauben. „Jetzt ist klare Kante unter klarer Führung erforderlich und es kann nur einen Kapitän geben.“ Und Danko Jur, Kreischef im Barnim, sagt: „Die CDU ist immer dann stark, wenn eine starke Persönlichkeit sie führt und die Mitglieder sich geschlossen hinter die Parteispitze stellen können.“

Für eine Doppelspitze plädiert MOL-Chefin

Für eine Doppelspitze ist Kristy Augustin aus Märkisch-Oderland, die auch Vorsitzende der Frauen Union Brandenburg ist. „Frauen tatsächlich sichtbar zu machen und Verantwortung zu geben, ist immer noch ein Manko in der CDU“, sagt sie. Die Politikerin mit Landtagsmandat räumt aber ein, dass in ihrem Kreisverband diese Position keine Mehrheit hat. Danny Eichelbaum, Kreischef in Teltow-Fläming, hält eine Doppelspitze für fragwürdig. Dadurch würden eher Abstimmungsprobleme entstehen, meint er.

Deutlich in dieser Frage ist auch Frank Bommert, der selbst Unternehmer ist. Wie in einer Firma müsse auch in einer Partei einer vorn stehen, der die Verantwortung trägt, so der Vize-Landes- und Fraktionschef.

Merz ist Favorit für viele Kreischefs

Aber wer sollte die CDU künftig führen? Viele in der märkischen CDU sind sich da noch nicht sicher. Das liegt auch daran, dass bisher noch keiner der möglichen Kandidaten erklärt hat, die Laschet-Nachfolge antreten zu wollen. Favorit unter den Kreischefs ist der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Obwohl der 65-Jährige zuletzt zweimal verlor – gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet. Für Merz sind Bommert und Lakenmacher sowie Jens Koeppen (Uckermark), Niko Gebel (Oberspreewald-Lausitz).

Ein Merz-Fan ist nach wie vor Saskia Ludwig (Potsdam-Mittelmark). Dieser stehe am glaubwürdigsten für einen Neustart, da er einer der wenigen war, der „die Merkel-Linie“ kritisiert habe. Aber auch Carsten Linnemann stünde für eine Neuausrichtung, „die sich an der Lebenswirklichkeit bürgerlicher Wählerschichten orientiert“. Auch der stellvertretende Kreischef in Spree-Neiße, Julian Brüning, hält den Chef der Mittelstandsunion, Linnemann, für sehr geeignet – neben Norbert Röttgen. Merz hingegen kann sich der Chef der Jungen Union an der Spitze nicht vorstellen.

Von Igor Göldner