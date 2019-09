Nach der Niederlage bei der Landtagswahl strebt Ingo Senftleben eine Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen an. Im Landesvorstand gab es allerdings in einer Generaldebatte heftige Kritik an Senftleben aus den eigenen Reihen. Die SPD lud derweil die CDU zu einem Sondierungsgespräch ein.