Brandenburgs CDU stimmt deutlich den für Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen

Schönefeld

Brandenburgs CDU hat dem Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen zugestimmt. Auf dem Landesparteitag in Schönefeld stimmten am Samstag die rund 200 Delegierten mit klarer Mehrheit dafür. Es gab drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Am Abend zuvor hatte die SPD dem Koalitionsvertrag deutlich zugestimmt.

Zuvor hatte der designierte CDU-Landesvorsitzende Michael Stübgen für eine Zustimmung geworben. „Wir werden Brandenburg für die Menschen sicherer machen und gefährlicher für die Verbrecher“, sagte Stübgen, der sich am Nachmittag der Wahl zum Landeschef stellt und in der künftigen Kenia-Koalition Innenminister werden soll.

CDU will den Ministerpräsidenten stellen – in fünf Jahren

Er kündigte in seiner Grundsatzrede an, dass die CDU auf Gemeinsamkeiten in der Koalition setzen werde. Zugleich müsse sie auch ihr Profil schärfen. „Wir wollen in Brandenburg den Ministerpräsidenten stellen, aber darum kümmern wir uns dann in fünf Jahren“, sagte Stübgen unter Beifall.

Stübgen dankte dem nach der Wahl zurückgetretenen Landeschef Ingo Senftleben und rief seine Partei zu Geschlossenheit auf. „Miteinander reden, zu versuchen, zu einer gemeinsamen Position zu kommen, das wünsche ich mir“, sagte Stübgen. Die Zustimmung für die CDU bei der Landtagswahl am 1. September sank mit knapp 16 Prozent auf einen historischen Tiefpunkt. Senftleben hatte daraus die Konsequenzen gezogen und war nach der Wahl zurückgetreten.

Von Igor Göldner