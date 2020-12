CO2-Preis: Wo Brandenburger ab Januar mehr fürs Heizen zahlen müssen

Potsdam

Ab dem 1. Januar müssen Brandenburger mehr Geld fürs Tanken ausgeben – und teilweise auch fürs Heizen. Grund dafür ist der neue CO2-Preis, der 2021 bundesweit eingeführt wird. Wer Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel an den Markt bringt, muss die Abgabe auf Kohlenstoffdioxid (CO2) zahlen. Doch nicht alle Energieversorger legen sie direkt auf die Kunden um.

So können etwa die Kunden der Potsdamer Stadtwerke aufatmen: „Für Potsdam werden sich die Preise nicht verändern“, sagt der Stadtwerkesprecher Göran Böhm auf MAZ-Anfrage. Zwar muss auch die Energie und Wasser Potsdam (EWP) die Abgabe zahlen, konnte jedoch in der Vergangenheit an anderen Stellen sparen. So waren die Bezugspreise für Erdgas zuletzt so günstig, dass man damit die Mehrkosten kompensieren könne, so Böhm.

Manche Stadtwerke erhöhen Preis nicht

Auch die Oranienburger Stadtwerke reichen die CO2-Abgabe vorerst nicht weiter. „Die allgemeinen Preise der Grundversorgung und die Preise der Privatkunden-Sonderprodukte für Strom und Erdgas bleiben in 2021 stabil“, sagt die Pressesprecherin Dominika Hrubcová. Dass die Stadtwerke ihre Preise nicht anziehen, liege daran, dass sie vorher „vorausschauend“ gewirtschaftet hätten, erklärt sie. So sei das Gas frühzeitig beschafft worden.

Ein ähnliches Lagebild bei den Stadtwerken in Neuruppin: Wie die MAZ bereits berichtete, wird dort die CO2-Abgabe auf Erdgas vorerst nicht weitergereicht. „Der Preis für Erdgas bleibt im kommenden Jahr stabil“, so der Geschäftsführer Thoralf Uebach. Offen bleibt allerdings, ob die Unternehmen die Preise dann 2022 anziehen.

Höhere Preise auf Erdgas

Etwas anders sieht es in Brandenburg/Havel aus: Dort erheben die Stadtwerke ab dem 1. Januar einen höheren Preis auf Erdgas. Konkret bedeutet das für die Kunden eine zusätzliche Belastung in Höhe von 0,20 Cent (brutto) pro Kilowattstunde, wie die Pressesprecherin Heike Beckmann auf MAZ-Anfrage mitteilt. Der Grundpreis sei von der Erhöhung jedoch nicht betroffen.

Auch die Energie Mark Brandenburg (EMB) erhöht die Preise. Wie Pressesprecher Jochen-Christian Werner mitteilt, hat der wichtigste Gasversorger im westlichen Brandenburg die 11.000 betroffenen Kunden innerhalb der Grundversorgung bereits informiert. Demnach steigt der Preis um 0,36 Cent (brutto) pro Kilowattstunde – was bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden etwa 70 Euro mehr sind. Die EMB habe als Grundversorger in der Region andere Kosten als beispielsweise die Stadtwerke, so Werner.

Konsum kritisch hinterfragen

Katarzyna Trietz von der Verbraucherzentrale Brandenburg geht davon aus, dass Unternehmen versuchen werden, die Steigerung umzulegen. „Wenn der Energiepreis steigt, muss jemand dafür zahlen.“

Fast alle Haushalte in Brandenburg könnten davon betroffen sein – sofern sie nicht umsteigen. „Die Idee hinter der Steuer ist ja, etwas bewusster zu konsumieren“, sagt sie. „Wenn jemand etwa mit Öl heizt, wird es definitiv teurer.“ Ihr Vorschlag: Verbraucher sollten hinterfragen, wofür sie zahlen – und versuchen, umweltfreundliche Alternativen zu nutzen. Dazu gehöre etwa auch, öfter von zu Hause zu arbeiten oder mit dem Fahrrad zu fahren – sofern möglich. „Der CO2-Ausstoß wird dann verhindert, wenn man den eigenen Konsum kritisch hinterfragt.“

CO2-Preis soll das Klima schützen

Der im Mai beschlossene CO2-Preis soll einen Anreiz schaffen, klimafreundlicher zu wirtschaften und Energie zu sparen. Ab Januar 2021 werden pro Tonne ausgestoßenen Kohlendioxids zunächst 25 Euro fällig. Danach steigt der Preis schrittweise an, 2025 beträgt er dann 55 Euro. Um Pendler zu entlasten, soll jedoch auch die Pendlerpauschale erhöht werden.

Ab 2021 kommt der neue CO2-Preis: Dann wird das Tanken teurer, dafür soll die Pendlerpauschale erhöht werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das dürfte gerade für die Menschen in Brandenburg relevant sein: Viele sind auf ein Auto angewiesen, legen teilweise weite Wege damit zurück. Das weiß auch Katarzyna Trietz: „Die Brandenburger werden wahrscheinlich betroffen sein. Wenn jemand von Frankfurt (Oder) nach Berlin pendelt, wird sich das sicherlich auf den Geldbeutel auswirken.“ Zwar könne die höhere Pendlerpauschale diese ein wenig abmildern. Dennoch: „Wahrscheinlich ist mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen“, sagt sie.

Brandenburger decken sich ein

Indessen spüren manche Heizöllieferanten schon jetzt den Effekt der kommenden CO2-Abgabe: „Die Leute versuchen, sich zu bevorraten“, sagt Heike Steiner vom Brennstoffhandel Kitsch in Fehrbellin ( Ostprignitz-Ruppin). Wer beispielsweise einen 500 Liter-Tank habe, versuche, den jetzt noch vollzuladen.

Die Entwicklung kann auch Carsten Leszczynki vom Mineralölunternehmen Hoyer bestätigten. Die Niederlassung Berlin-Brandenburg sitzt in Linthe ( Potsdam-Mittelmark) und hat Zweigstellen im ganzen Bundesland. Dort war bereits in den vergangenen zwei Monaten zu spüren, dass sich Kunden vor dem Jahreswechsel noch eindecken. „Die Tendenz ist schon da,“ so Leszczynski.

Von Johanna Apel