Potsdam

Mit einer Hiobsbotschaft startet kommenden Woche die Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfungen. Die für die erste Januarwoche erwartete Lieferung von Impfdosen fällt aus – wegen bundesweiter Lieferprobleme. Das teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch mit. „19.500 Dosen sind ab 11.1. dann für Brandenburg wöchentlich anvisiert“, sagte sie. Die ersten beiden Impfzentren in Potsdam und Cottbus werden dennoch am 5. Januar ihren Betrieb aufnehmen. Ab Montag kann man einen Termin beantragen.

Wie erhält man einen Impftermin ?

Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) nutzt die bundesweite Nummer, die man vom ärztlichen Bereitschaftsdienst kennt: 116 117. Ab Montag, 4. Januar, wird die Nummer für die Impftermine genutzt und das Callcenter in Brandenburg dafür um 150 Leute verstärkt. Dort vorher anzurufen und nach einem Termin zu fragen, macht keinen Sinn. Die Nummer ist täglich von 8 bis 20 Uhr geschaltet. Die KVBB geht davon aus, dass sie pro Woche 40.000 Anrufer bedienen kann.

Wie läuft die Terminvergabe ?

Man gibt zunächst sein Bundesland oder die Postleitzahl an, damit sichergestellt wird, dass man an das zuständige Callcenter in Brandenburg geleitet wird. Wer Fragen zur Impfung hat oder zum ärztlichen Bereitschaftsdienst will, kann dort auch anrufen und wird entsprechend verbunden. Für die Terminvergabe werden die persönlichen Daten (Adresse, Telefon etc) aufgenommen. Man erhält dann einen Vorschlag. Außerdem wird geklärt, ob man überhaupt impfberechtigt ist.

Wer ist impfberechtigt?

Zunächst werden nur folgende Personengruppen geimpft: Menschen ab 80 plus, Bewohner von Pflegeheimen, Pflegebedürftige in der ambulanten Pflege, Personal in medizinischen Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko und hohem Risiko für behandelte Patienten (z.B. Palliativmedizin, Onkologie). In der Regel reicht als Nachweis das Alter, berechtigte Berufsgruppen sollen beim Impfen dann eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen.

Wie viele Menschen gehören zur ersten Gruppe?

197.000 Menschen in Brandenburg sind über 80 Jahre alt. Zusammen mit den Mitarbeitern in medizinischen Bereichen macht die Impfgruppe mit der höchsten Priorität mehr als eine Viertel Million Menschen aus. Es dauert etwas, bis diese Gruppe geimpft ist. Wenn genügend Impfstoff und Personal bereit stehen, werden nach und nach weitere Gruppen impfberechtigt. Darüber will das Gesundheitsministerium jeweils aktuell informieren, auch unter der Internetseite www.brandenburg-impft.de. Dort soll es auch Vordrucke für Arbeitgeberbescheinigungen geben.

Wieso bekommt man zwei Impftermine ?

Zur Wirkung des Corona-Impfstoffs sind zwei Impfungen nötig –beim zunächst verfügbaren Impfstoff von Biontech/ Pfizer im Abstand von 21 Tagen. Bei der Terminvergabe erhalten Anrufer also gleich zwei Termine im entsprechenden Abstand. Bei weiteren zugelassenen Impfstoffen können auch andere Abstände möglich sein.

Gibt es eine schriftliche Benachrichtigung?

Man erhält per Post eine schriftliche Terminbestätigung. Wenn man den Termin nicht einhalten kann, soll man das Callcenter unbedingt informieren. Mit der Terminbestätigung kommen ein Aufklärungsbogen und eine Einwilligungserklärung ins Haus.

Was muss man im Impfzentrum beachten?

Man benötigt Impfpass, Mund-Nasen-Schutz sowie Aufklärungsbogen und Impfeinwilligung, beide unterschrieben. Die Versichertenkarte ist hilfreich, aber keine Pflicht. Die Impfung ist kostenlos.

Kann man für seinen Partner einen Termin buchen?

Für nahe Angehörige soll die Möglichkeit bestehen, Termine für andere zu vereinbaren, z.B. bei Pflegefällen.

Es starten erst die Impfzentren in Cottbus und Potsdam . Dürfen sich auch „Auswärtige“ dort impfen lassen?

Ja, das ist möglich, man muss nicht zum nächst gelegenen Impfzentrum gehen. Man kann also auch als Neuruppiner einen Termin in Potsdam vereinbaren.

Wann folgen weitere Impfzentren ?

Laut KVBB werden im Januar nach und nach weitere Impfzentren eröffnet. Geplant sind insgesamt elf Zentren. Ihr Aufbau hängt aber davon ab, wie viel Personal zur Verfügung steht.

Was ist mit Menschen, die nicht mobil sind?

Menschen in Pflegeheimen werden über die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes erreicht. Der weitaus größere Teil der pflegebedürftigen Menschen in Brandenburg wird aber ambulant versorgt, lebt also nicht in Pflegeheimen. Sie sollen, sofern sie jemand fahren kann, im Impfzentrum versorgt werden.

Wie man die Menschen, die überhaupt nicht mehr mobil sind, erreichen will, ist noch unklar. Laut KVBB ist geplant, dass Hausärzte Impfbesuche abstatten, ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung. Aber das hängt vor allem von der Verfügbarkeit eines einfacher zu handhabenden Impfstoffes ab. Der bisher einzige zugelassene Impfstoff eignet sich für die Verimpfung über Hausärzte nicht ohne Weiteres, da er ultratiefgekühlt gelagert werden muss. Die KVBB rät, sich beim Hausarzt oder über das Callcenter über Impfmöglichkeiten zu informieren. Vieles sei am Anfang noch im Fluss, hieß es.

Wird es Impf-Shuttle geben?

Darüber sei man mit den Kommunen im Gespräch, hieß es. Denkbar sei zum Beispiel, dass Fahrgemeinschaften/Busfahrten für ältere Menschen organisiert werden. Es soll dafür noch eine spezielle Hotline für Kommunen eingerichtet werden, über die diese dann Zeitfenster in Impfzentren reservieren können, um spezielle Gruppen zu versorgen.

Von Torsten Gellner