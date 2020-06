Potsdam

Fahren, wohin man Lust hat. Und abreisen, sobald es öde wird – das ist der Charme von Camping. Angesichts der Corona-Pandemie ist diese Art von Urlaub in diesem Sommer besonders beliebt. Die Vermieter von Wohnmobilen freuen sich über eine große Nachfrage. Gleiches gilt für Campingplatz-Betreiber.

Brandenburg hat in dieser Hinsicht viel zu bieten – vor allem Stellplätze in Wassernähe. Welche Plätze sich besonderer Beliebtheit erfreuen, zeigen etwa die Nutzer-Bewertungen, die der Suchmaschinen-Anbieter Google sammelt. Unter anderem lohnt sich demnach ein Besuch auf diesen 15 Campingplätzen in der Mark:

Camping am See in Wusterwitz

Der Campingplatz befindet sich direkt am Wusterwitzer See in Potsdam-Mittelmark. Viele Bäume umsäumen den Platz, der direkt am Waldrand liegt. Neben einem Bereich für Dauercamper gibt es ein Areal, das Kurzzeitcampern zur Verfügung steht. Zum Campingplatz gehören zwei Sanitärgebäude mit Duschen.

Campingplatz am Mahlower See

Als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Potsdam oder Berlin eignet sich der 2006 angelegte Campingplatz am Mahlower See in Teltow-Fläming. Der Badesee vor der Wohnwagen-Tür sowie die Umgebung laden zum Baden, Radfahren, Angeln oder Wandern ein.

Idyllisch: Badestelle auf dem Gelände des „Naturcamping am Ellbogensee“ in Großmenow (Oberhavel). Ein holländisches Ehepaar betreibt den Zeltplatz an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: dpa

Knattercamping in Wusterhausen/ Dosse

Ein Campingplatz im Wald und doch direkt am See gelegen – das ist Knattercamping in Ostprignitz-Ruppin. Der zehn Kilometer lange See bietet Wanderern und Wassersportlern gleichermaßen Möglichkeit, einen Urlaub zu verbringen.

Spreewald-Natur-Camping „Am Schlosspark“

Mitten im Spreewald und dennoch zentral gelegen ist der Campingplatz „Am Schlosspark“ in Lübbenau (Oderspreewald-Lausitz). Direkt vom Platz aus können Urlauber das Labyrinth der Spreewald-Fließe erkunden, die mit 480 Kilometern Wasserwanderwegen auf Paddler warten.

Schloss Lübbenau im Spreewald. Quelle: Robert W. Naase

Campingplatz Am Dreetzsee im Boitzenburger Land

In der Uckermark direkt an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern befindet sich am Südufer des Dreetzsees ein Naturcampingplatz mit 190 Stellplätzen für Touristen. Der See bietet klares Wasser, das zum Baden, Tauchen und Angeln einlädt. Boots- und Fahrradverleih gibt es zudem direkt vor Ort.

Erlebnishof Kützkow

Zelt oder Caravan sind auf dem Campingplatz auf dem Erlebnishof Kützkow ( Potsdam-Mittelmark) gleichermaßen willkommen. Eine Feuerstelle im Mitten des Platztes lädt zum Verweilen ein und der nahestehende Kneipp-Pfad bietet die Gelegenheit, nach einem aktiven Tag die lahmen Füße zu entspannen. Und der Hof bietet auch noch allerhand Tiere – etwa Strauße, Schweine und Rinder.

Schweine auf dem Erlebnishof Kützkow. Quelle: Jacqueline Steiner

Campingplatz am Motzener See

Im Zossener Ortsteil Kallinchen ( Teltow-Fläming) befindet sich der Campingplatz am Motzener See. Auf Rad- und Wanderwegen lässt sich die Umgebung erkunden. Und für Touren auf den See können Kajaks, Stand-up-Paddle-Boards, Tret- oder Elektroboote ausgeliehen werden. Zudem ist es nicht weit nach Potsdam, Berlin oder sogar in den Spreewald.

Stadtmarina Brandenburg in Brandenburg/Havel

Rund 30 Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Caravans gibt es an der Stadtmarina in Brandenburg an der Havel. Sie befinden sich direkt am Hafenbecken. Das sorgt nicht nur für einen tollen Blick aufs Wasser, sondern bedeutet auch kurze Wege zu Wassersport-Angeboten, die es vor Ort gibt.

Schlaubetal Camping Schervenzsee

88 Stellplätze stehen auf dem Campingplatz am Schervenzsee ( Oder-Spree) zur Verfügung. Mit seiner Lage im verträumten Schlaubetal gibt es vor allem jede Menge Natur zu entdecken. In dem 227 Quadratkilometer umfassenden Naturpark, dem Land des Eisvogels, leben neben Fischreiher und Kranich rund 140 Vogelarten.

Der Familienpark Großkoschen am Ufer des Senftenberger Sees liegt im Süden Brandenburgs. Der Fünf-Sterne-Zeltplatz bietet 500 Standplätze für Zelt, Wohnmobil und Caravan. Daneben stehen mehr als 300 Ferienhäuser zur Verfügung. Quelle: dpa

Campingplatz Ortrand Erlebniscamping Lausitz

Der Campingplatz Ortrand ( Oberspreewald-Lausitz) liegt, umgeben von hohen Bäumen, direkt an einem Bach. Zelte, Wohnmobile oder Wohnwagen/ Caravans sind willkommen. Besucher erwarten familiäre Atmosphäre, viel Platz zum Toben, Spazieren und Wandern, ein Felsenspielplatz, viel Ruhe in der Natur – und das alles direkt am Brandenburg-Radweg. Zudem befindet sich am Campingplatz ein Angelteich.

Campingplatz Hoher Fläming in Rabenstein

Ruhig im Wald gelegen, befindet sich der Campingplatz Hoher Fläming in unmittelbarer Nähe von Burg Rabenstein ( Potsdam-Mittelmark), Burg Eisenhardt in Bad Belzig sowie Schloss Wiesenburg. Zudem befindet sich der Platz inmitten eines gut erschlossenen Wandergebiets. Auch Radwege gibt es reichlich. Tagesausflüge nach Potsdam, Berlin oder in die Lutherstadt Wittenberg sind gut möglich.

Die Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: Jan Russezki

Camping- und Ferienpark am Plauer See

Der Campingplatz am Plauer See in einem Ortsteil der Stadt Brandenburg/Havel lockt mit viel Natur. Das Wasser – mit Bootsverleih – liegt direkt vor dem Zelt oder dem Wohnwagen, zudem auf dem Platz von Boccia bis Volleyball weitere Aktivitäten möglich. Ganz in der Nähe gibt es eine Minigolfanlage und eine Bowlingbahn. Und auch ins Zentrum der Stadt Brandenburg ist es nicht weit.

Camping Tropical Islands in Krausnick

Das Tropical Islands in Krausnick ( Dahme-Spreewald) bietet verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten – auch Camping. Es ist Platz für 92 Zelte und Wohnmobile. Bis in die Tropen sind es von dort nur ein paar Schritte. Neben dem Tropendom gibt es auf dem Campingplatz aber auch noch weitere Angebote, darunter Bogenschießen, Segway- und Fahrrad-Verleih und ein Niedrigseilgarten.

Blick ins Tropical Islands. Quelle: Josefine Sack

Campingplatz Am Mühlenfließ in Prieros

Der kleine Campingplatz „Am Mühlenfließ“ befindet sich am Rande von Prieros in Dahme-Spreewald und liegt direkt an der Dahme. Es gibt viel Platz für Zelte und Wohnwagen. Ein Grillplatz lädt zum abendlichen Plausch am Lagerfeuer ein.

Campingplatz Böhmer

Direkt am idyllischen Wusterwitzer See und zugleich im Wald befindet sich der Campingplatz Böhmer in Wusterwitz ( Potsdam-Mittelmark). Unter anderem sind Schwimmen, Wandern, Angeln und Boot fahren möglich.

Campen unter Bäumen kann man auch auf dem Naturcampingplatz am Springsee in Storkow (Mark). Quelle: dpa

