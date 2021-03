Kostenlos bis 11:01 Uhr Camping in Corona-Zeiten: Was gilt in Brandenburg?

Ob mit Zelt, Anhänger oder Wohnmobil: Camping erfreut sich in der Corona-Pandemie großer Beliebtheit. Im Lockdown sind die Camping- und Wohnmobilstellplätze noch geschlossen. Nach dem Willen der Betreiber soll sich das aber schon bald ändern.