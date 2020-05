Chaos, Flucht, sinnloses Sterben: Was in der letzten Kriegswoche geschah

Potsdam

Knapp eine Woche bevor die Führung der Wehrmacht in Berlin-Karlshorst bedingungslos kapituliert, ergeben sich die Verteidiger von Berlin. Diese weniger bekannte Unterzeichnung findet in einem Wohnhaus nahe dem Flughafen Berlin-Tempelhof statt. Genau in diesem Gebäude in der Schulenburgstraße 2 wächst später der heutige Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller ( SPD), auf.

Die Schlacht um Berlin ist beendet. Sie hat mindestens 230.000 Menschen das Leben gekostet. Die Wehrmacht kapitulierte zwar am 7. Mai im französischen Reims, aus formellen Gründen wird aber am 8. Mai noch einmal eine offizielle Unterzeichnungs-Zeremonie in Berlin-Karlshorst angesetzt – dort entstehen die berühmten Fotos, auf denen der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel – seinen Degen auf dem Tisch und das Monokel unter die Braue geklemmt – die Unterschrift leistet. Wegen der Zeitverschiebung feiert Russland den 9. Mai als Tag des Sieges.

Wencks Armee flieht in amerikanische Gefangenschaft

Hitlers Generäle geben im April 1945 den Krieg nun auch verloren und sorgen sich um die Zukunft. Wie die meisten Deutschen haben die Soldaten panische Angst vor Racheakten der Sowjetsoldaten. Schließlich haben Wehrmacht und SS einen Vernichtungskrieg im Osten geführt. Allein drei Millionen sowjetische Soldaten haben die Deutschen in Kriegsgefangenenlagern verhungern lassen. Also gilt die Devise: Bloß nicht in russische Gefangenschaft geraten.

Russische Panzer im zerstörten Berlin. In die Schlacht um die Hauptstadt sollte Wencks Armee eingreifen – stattdessen ergibt sie sich an der Elbe den Amerikanern. Quelle: imago/itar tass

Berühmt geworden ist die Flucht der so genannten Armee Wenck in die Arme der US-Army. Walther Wenck, Oberbefehlshaber der 12. Armee, erhält am 7. April von Hitler den Befehl, den Ring der Roten Armee um Berlin aufzubrechen. In Kenntnis der Unterlegenheit seiner Truppe verweigert der Panzergeneral diesen Befehl und konzentriert sich zunächst darauf, der 9. Armee, die im Kessel von Halbe ( Dahme-Spreewald) eingeschlossen ist, zur Hilfe zu eilen.

In dem Kessel liegen Zehntausende Soldaten, Zivilisten und Zwangsarbeiter unter sowjetischem Artilleriefeuer. Diese Soldaten hatten zuvor die Seelower Höhen vergebens gegen die Rote Armee verteidigt. Im Kessel sterben schätzungsweise 40.000 bis 60.000 Menschen – 25.000 Tote liegen heute auf dem Waldfriedhof von Halbe.

Der spätere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) gehört zu den Soldaten, die sich in US-Gefangenschaft begeben. Quelle: dpa/Sven Hoppe

Beide Armeen vereinigen sich bei Treuenbrietzen ( Potsdam-Mittelmark) und setzen sich in Richtung Westen ab – unter den Soldaten sind der spätere Außenminister Hans-Dietrich Genscher und der Kabarettist Dieter Hildebrandt. Auf ihrem Weg in Richtung Elbe evakuieren die Truppen noch 3000 Verwundete und Personal aus den Lazaretten in Beelitz-Heilstätten ( Potsdam-Mittelmark). Anfang Mai 1945 erreichen Zehntausende Flüchtende – Soldaten und Zivilisten - die teilweise gesprengte Elbbrücke bei Tangermünde und überqueren den Fluss, um sich am anderen Ufer den Amerikanern zu ergeben.

Wenck wird nach dem Krieg Manager in der Rüstungsindustrie in der Bundesrepublik und stirbt 1982 bei einem Autounfall.

Die Zerstörung Rathenows – ein letztes sinnloses Opfer

Als Berlin schon längst kapituliert hat (am 2. Mai), wird in Rathenow ( Havelland) noch gekämpft. Vom 25. April bis zum 6. Mai 1945 dauern die Gefechte um die Industriestadt an der Havel. Schätzungen zufolge verlieren bei diesen Gefechten mehr als 400 Einwohner der Stadt und hunderte Soldaten ihr Leben. 90 Prozent der Innenstadt und 75 Prozent der gesamten Stadt werden zerstört. Das Kommando zur aussichtslosen Verteidigung der Stadt durch Soldaten und Volkssturmleute gibt Feldmarschall Wilhelm Keitel.

Feldmarschall Wilhelm Keitel, Oberkommandierender der Wehrmacht (1938-45), unterschreibt in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst die Kapitulationsurkunde der deutschen Wehrmacht. Quelle: picture alliance/dpa

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht wird am 9. Mai in Berlin-Karlshorst die Kapitulation des Deutschen Reiches unterzeichnen. 1946 wird Keitel gehängt – wegen Kriegsverbrechen.

Sowjets fahnden nach Hitlers Atom- und Raketenexperten

Während die Ordnung im Reich zusammenbricht, machen die Geheimdienste der künftigen Siegermächte Jagd auf die führenden Wissenschaftler des Reichs. Die Sowjetunion hat es unter anderem auf den Entwicklungs-Chef der Auer-Werke in Oranienburg ( Oberhavel) abgesehen. Der Betrieb ist wichtiger Bestandteil von Hitlers Atomprogramm, und Nikolaus Riehl ist eine zentrale Figur bei der Verarbeitung von Uran.

Unter seiner Führung entwickelt der Betrieb in den Kriegsjahren das erste großtechnische Verfahren zur Herstellung von Uranmetall – in Würfelform. Diese Würfel reichen aus, um 1944 die Vorstufe einer Kettenreaktion auszulösen. Das Dritte Reich ist also auf dem Weg zur Atommacht.

Riehl setzt sich bei der Eroberung Oranienburgs mit einigen Mitarbeitern und Geräten nach Rheinsberg ( Ostprignitz-Ruppin) ab. Der sowjetische Geheimdienst NKWD nimmt einen Mitarbeiter der Auer-Werke fest und zwingt ihn, Riehls Aufenthaltsort preiszugeben.

Noch im Mai wird Riehl in die NKWD-Zentrale in Berlin-Friedrichshagen gebracht, im Juni dann in die Sowjetunion, wo Riehl bald eine wichtige Rolle in Stalins Atomprogramm spielt. In den zerstörten Auer-Werken hat der Geheimdienst etwa 100 Tonnen Uranoxid erbeutet. Riehl soll es verarbeiten helfen. Der Wissenschaftler erhält milde Haftbedingungen. Von einem „goldenen Käfig“ spricht er selbst.

Erst nach etwa zehn Jahren kann Riehl mit seiner Familie nach Deutschland zurückkehren. Von Stalin hat er hohe Auszeichnungen (Stalin- und Lenin-Orden, Held der sozialistischen Arbeit) erhalten. Die Sowjetunion kann im August 1949 auch dank der Mithilfe des Wissenschaftlers ihre erste Atombombe zünden. 1955 darf Riehl in die Bundesrepublik ausreisen. In München ist er am Aufbau des Forschungsreaktors Garching beteiligt und erhält eine Professur.

Der Wilhelmshorster ( Potsdam-Mittelmark) Mathematiker und Ballistiker Alfred Klose – er leitete seit 1939 geheime Forschungen für die Heeresversuchsstelle Kummersdorf ( Teltow-Fläming) – stellt sich ebenfalls und wird später in die Sowjetunion gebracht. Dort entwickelt er Stalins Raketen. 1952 kann er in die DDR ausreisen und wird an der Uni Rostock Professor für Luftfahrtwesen.

Hitlers Testament: Geheimoperation scheitert auf der Pfaueninsel

Am 29. April 1945 erhält Heeresadjutant Willy Johannmeier aus Hitlers Reichskanzlei den Befehl, eine Abschrift des politischen Testaments des Diktators aus der eingeschlossenen Reichshauptstadt zu bringen – Hitler tötet sich einen Tag später.

Der im Führerbunker gefasste Plan sieht vor, dass kleine Trupps von Soldaten sich durch die umkämpfte Stadt nach Westen durchschlagen und per Boot zur Pfaueninsel in der Havel vor Potsdam rudern, wo zwei Flugboote brisante Dokument abholen sollen. Neben dem Testament handelt es sich um eine Art Hilferuf an den General Wenck, von dem sich die Nazi-Elite Hilfe im Kampf um Berlin erhofft.

Johannmeier gelangt auf die Insel, aber die Übergabe scheitert, obwohl ein Flugboot sogar nah der Insel wassert. Es gerät unter Feuer und startete wieder. Der Überbringer der Nachricht kann das Schriftstück nicht übergeben, verlässt die Insel wieder und schlägt sich – als Fremdarbeiter getarnt – unerkannt ins heimische Iserlohn durch. Dort vergräbt er das Testament in einem Glasgefäß im Garten. Nach Kriegsende spürt der britische Nachrichtenoffizier und spätere Historiker Hugh Trevor-Roper das Dokument bei Johannmeier auf.

Zehntausende KZ-Häftlinge zu Todesmärschen gezwungen

Für die Häftlinge der Konzentrationslager ist die letzte Kriegswoche vermutlich die schlimmste. Die Lager werden Ende April geräumt und Unterlagen verbrannt, weil die Rote Armee naht – sie erreicht Sachsenhausen am 22. April und Ravensbrück (beide Oberhavel) am 30. April. In beiden Lagern bleiben insgesamt 5000 Insassen zurück, die zu krank oder schwach zum Marschieren sind.

Blick in die Baracken des ehemaligen Konzentrationslagers in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Quelle: Paul Zinken/dpa

Die anderen Lagerinsassen werden auf Todesmärsche getrieben. Aus dem KZ Sachsenhausen trotten etwa 33.000 Insassen nach Nordwesten, bei nasskaltem Wetter um den Gefrierpunkt müssen sie 20 bis 40 Kilometer am Tag marschieren. Viele der Entkräfteten sterben oder werden von der SS erschossen.

Aus dem Frauen-Lager Ravensbrück brechen ebenfalls Tausende auf. Im Belower Wald nördlich von Wittstock/ Dosse ( Ostprignitz-Ruppin) sammelt die SS ab dem 23. April mehr als 16.000 Häftlinge in einem provisorischen Lager. Es ist mit Stacheldraht umzäunt, die Bewacher überlassen die Menschen weitgehend sich selbst – ohne Nahrungsmittel und Unterkünfte. Man baut sich Hütten aus Zweigen und Laub. Erst nach drei Tagen verteilt das Rote Kreuz Essen von Lastwagen.

An dem Ort gibt es heute eine Gedenkstätte. Hunderte Menschen sind dort Schätzungen zufolge gestorben. Befreit werden die meisten KZ-Häftlinge zwischen dem 2. und 4. Mai im heutigen Mecklenburg-Vorpommern – zwischen Parchim, Ludwigslust und Schwerin – 200 Kilometer nördlich von Oranienburg.

Nazi-Funktionäre löschen ihre Familien aus

Eine Welle von Suiziden begleitet den Untergang des Dritten Reichs. Allein in Potsdam sind für April 168 Selbsttötungen registriert. Unter anderem tötet der Präsident des Reichsrechnungshofs Heinrich Müller sich, seine Frau und drei Kinder, als die Sowjetarmee Potsdam einnimmt.

In Rehbrücke ( Potsdam-Mittelmark) löschen einige Nazi-Ortsgrößen ihre Familien komplett aus. In den Tod gehen Brunhilde Luther, Leiterin der NS-Volkswohlfahrt im Ort, mit Mann, Tochter und Schwiegermutter. NSDAP-Ortsgruppenleiter Heinz Linck erschießt Mutter, Frau und Tochter, danach sich selbst. Vor, während und kurz nach dem Einmarsch der Sowjetarmee töten sich 24 Rehbrücker selbst, neun werden von ihren Angehörigen getötet, zehn Kinder sterben durch die Hand ihrer Eltern.

