Berlin/Brandenburg

Am Flughafen Berlin Brandenburg versammeln sich wieder zahlreiche Flugreisende. Bereits im September hatte der Hauptstadtflughafen einen hohen Zuwachs an Passagieren verzeichnet. Nun stehen in Berlin und Brandenburg die Herbstferien an. Einige möchten sich mit dem Flugzeug in ihren Urlaub verabschieden. Wenn sie denn überhaupt rechtzeitig ihren Flieger erwischen.

Denn vor den Check-In-Schaltern und den Sicherheitskontrollen bilden sich hundert Meter lange Schlangen.

Die erhöhten Kontrollen aufgrund der Corona-Pandemie tragen nicht unbedingt zu einer Verbesserung der langen Wartezeiten und einer Entspannung der Lage bei.

Eine Reisende, die sich am Flughafen befindet, schildert über den Nachrichtendienst Twitter ihre Wahrnehmung. Es würde sich Verunsicherung unter den Fluggästen verbreiten. Außerdem fehle es an Personal, welches die Reisenden in die richtige Schlange einweist.

Unterbesetzt sei man, heißt es. Viel Verständnis scheint für die Fluggäste nicht aufgebracht zu werden, die in Sorge sind, ihren Flug zu verpassen.

Von MAZ Online