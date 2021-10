Schönefeld

ach dem Wartechaos zu Ferienbeginn am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) hat die Lufthansa auf fehlende Abfertigungskapazitäten hingewiesen. Man habe beim Check-in die maximal mögliche Zahl von zwölf Schaltern geöffnet und zudem zusätzliches Personal im Wartebereich eingesetzt, erklärte eine Unternehmenssprecherin am Montag in Berlin.

Man bedauere sehr, dass den Passagieren dennoch Unannehmlichkeiten entstanden seien. Derzeit ist der Check-in besonders aufwendig, weil aufgrund der Pandemie die meisten Reisenden dort Corona-Tests oder Impfnachweise vorlegen müssen, um ihre Reise antreten zu können.

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) schob die Probleme am Wochenende vor allem auf Personalengpässe an den Check-in-Schaltern, die am BER von den Fluggesellschaften besetzt werden. Wegen Krankmeldungen habe die Personaldecke dort „unter den Planungen“ gelegen. So sei es deswegen vor allem Samstag zu deutlich verlängerten Wartezeiten gekommen, obwohl an diesem Tag weniger Menschen unterwegs waren als Freitag und Sonntag. Von dem hohen Krankenstand seien „nicht alle, aber einige Airlines“ betroffen gewesen.

Am Freitag so viele Passagiere wie nie am BER

Der Freitag war nach Angaben von Flughafensprecher Jan-Peter Haack der bislang verkehrsreichste seit der BER-Eröffnung: 67.000 Passagiere wurden abgefertigt, am Samstag waren es nach seinen Angaben 55.000 und am Sonntag 66.000 Fluggäste. „Es sind Leute stehen geblieben“, sagte Haack der MAZ und sprach von „bedauerlichen Einzelfällen“. Die Größenordnung könne er nicht beziffern, so der Sprecher, das wüssten nur die jeweiligen Airlines.

Auch bei den Bodenverkehrsdienstleistern fehlte es aufgrund von Krankheit an Personal, so dass es beim Aussteigen und Entladen von Flugzeugen zu längeren Wartezeiten gekommen sei. Der Flughafen werde aber auch auf Wunsch der Fluggesellschaften künftig weitere Check-in-Schalter zur Verfügung stellen.

An der vor Ferienbeginn geäußerten Empfehlung, mindestens zwei Stunden vor Abflug am BER zu sein, hält die FBB fest. Die zwei Stunden seien als „Untergrenze“ zu verstehen, hieß es auf MAZ-Nachfrage.

Zusätzlich aufgestellte Gepäckautomaten sollten Fluggästen zugutekommen, die bereits elektronisch eingecheckt waren und nur noch ihr Gepäck aufgeben mussten. Das ist aber nur für eine kleine Gruppe der Reisenden möglich, weil viele Länder im Zuge der Corona-Pandemie ihre Einreisebestimmungen verschärft haben. Die nötigen Nachweise beispielsweise über Impfungen und Testergebnisse müssen vor Flugantritt von der Airline kontrolliert werden, was an den Schaltern zu längeren Bearbeitungszeiten führt.

Lufthansa fertigt am Flughafen BER die Passagiere ihrer Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines selbst ab. Unter ihnen sind viele Umsteiger, die nach Frankfurt und München müssen. Die Direktflugtochter Eurowings hat eigene Schalter.

Aus Kostengründen sind zwei von drei Terminals geschlossen

Am BER ist derzeit aus Kostengründen nur eines von drei Passagierterminals geöffnet: das Hauptterminal T1. Nach wie vor gehen die Verantwortlichen aber davon aus, dass die Kapazitäten dort ausreichen, solange die Personaldecke nicht zu dünn wird. Eine kurzfristige Öffnung des im vergangenen Jahr fertiggestellten Terminals T2 sei derzeit nicht geplant. Auch das T5 – der ehemalige DDR-Zentralflughafen Schönefeld – wurde während der Corona-Pandemie außer Betrieb genommen. Ob es jemals wieder öffnen wird, ist fraglich.

Personalmangel trifft die gesamte Branche – nicht nur am BER

Tatsächlich ist es vor allem der Personalmangel, der die gesamte Luftfahrtbranche in Deutschland vor Herausforderungen stellt. „Durch Kurzarbeitszeitregelungen an den Flughafenstandorten wegen des mehrmaligen Lockdowns haben viele Beschäftigte das Arbeitsverhältnis gelöst oder stehen durch ausgelaufene Verträge nicht mehr zur Verfügung“, stellt der Flughafenverband ADV fest. „Neueinstellungen für Unternehmen mit Kurzarbeit sind zumeist nicht möglich.“ Zu angespannt sei die wirtschaftliche Lage der Unternehmen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. „Wir haben beim Neustart in allen Bereichen zu wenig Leute“, sagt Verdi-Luftfahrtexpertin Mira Neumaier. Sie hatte schon zum Sommerbeginn gewarnt: Während der Krise hätten 16 Prozent der Luftverkehrsbeschäftigten die Branche dauerhaft verlassen. Bei den Bodenverkehrsdiensten mit ihren harten und gering bezahlten Jobs sei es sogar fast die Hälfte gewesen.

Verdi beklagt dort einen ruinösen Wettbewerb um die niedrigsten Kosten und Löhne. „Das System ist kaputt und hat sich als nicht krisenfest erwiesen“, sagt Neumaier.

