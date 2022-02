Potsdam

Christian Ehler ist Koordinator der EVP-Fraktion im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments. Im MAZ-Interview spricht er unter anderem über Nord Stream 2, Russland und die Gaspreisentwicklung.

Herr Ehler, die EU will die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Damit verbunden sind einschneidende Maßnahmen. Was heißt das für Brandenburgs Wirtschaft?

Christian Ehler: Wir stehen vor einer vierten industriellen Revolution: dem Umstieg von der Kohlenstoff- in die Wasserstoffwirtschaft. Das bedeutet nicht weniger als einen Komplettumbau.

Welche Branchen sind besonders betroffen?

Energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie, die Papierherstellung oder die chemische Industrie. Aber der Wettbewerb um Ressourcen betrifft alle. Denken Sie nur an die Energieeffizienz von Gebäuden: Ein Drittel des Altbaubestands muss komplett saniert werden, inklusive Umstellung der Heiztechnik. Auch hierfür brauchen wir nachhaltige synthetische Kraftstoffe.

Gas ist als Brückentechnologie unverzichtbar

Die Wasserstoffherstellung ist energieintensiv. Wie wichtig ist Gas als Brückentechnologie?

Immens wichtig.

Nach der russischen Eskalation in der Ukraine hat Deutschland die Genehmigung der Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Was bedeutet das für Brandenburg?

Unabhängig von der politischen Bewertung: Ohne Gas geraten wir an die Grenzen unserer Energiepolitik. Deswegen brauchen wir ja eine kluge Einbindung in den europäischen Energiemarkt. Ich glaube nicht, dass wir so autark werden, wie die Landesregierung es sich wünscht. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, werden wir Energie importieren müssen, genauso wie Wasserstoff. Die Wahrheit ist: Derzeit sind wir von russischem Gas abhängig. In wirtschaftlicher Hinsicht wäre Nord Stream 2 also durchaus sinnvoll. Sollte Russland die Ukraine angreifen, ist allerdings Nord Stream 2 politisch gestorben. Damit ist die Versorgungssicherheit Deutschlands zwar nicht gefährdet, aber perspektivisch würden die Gaspreise natürlich noch weiter steigen.

Lassen sich Stahlwerke wie die in Brandenburg/Havel, Hennigsdorf und Eisenhüttenstadt bis 2030 überhaupt klimafreundlich betreiben?

Wenn sie dort bis 2030 die Kohle aus der Verbrennung nehmen und durch Wasserstoff ersetzen wollen, dann müssen sie spätestens 2023 entscheiden, ob sie am Standort genügend Energie und Wasserstoff zur Verfügung stellen können – und zu welchen Preisen.

Investitionen in grünen Wasserstoff

Was ist dafür notwendig?

Kluge Investitionen und ein rascher Ausbau der Infrastruktur.

Wo muss investiert werden?

In Eisenhüttenstadt entstehen in öffentlich-privater Partnerschaft Anlagen, die mit Strom aus erneuerbaren Energien grünen Wasserstoff herstellen. Wir brauchen mehr davon, und das möglichst rasch.

Wie kommt der Wasserstoff zum Industriekunden?

Über ein europaweites Netzwerk. Aber hier muss man nicht bei null anfangen. Die bestehenden Gasleitungen lassen sich für den Wasserstofftransport umrüsten.

Christian Ehler: Aus Brandenburg nach Europa Christian Ehler wurde 1963 in München geboren. Nach Studium und Promotion ging er als Unternehmer nach Brandenburg, wo er unter anderem Geschäftsführer eines Biotechnologiezentrums in Hennigsdorf (Oberhavel) war. Von 1999 bis 2002 gehörte Ehler dem Brandenburger Landtag an. Hier war er wirtschafts- und technologiepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Seit 2004 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments. Ehler amtiert als Koordinator der EVP-Fraktion im wichtigen Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie.

Windkraft soll künftig die wichtigste Säule der Energiegewinnung in Brandenburg sein, bis 2040 will die Landesregierung den Anteil verdoppeln. Ist das zu schaffen?

Ja – aber nur wenn wir uns davon verabschieden, dass wir dabei keinem weh tun wollen. Mit einem dreistufigen Genehmigungsverfahren vor den Verwaltungsgerichten wird es nicht gehen. Wir brauchen ein Investitionsbeschleunigungsgesetz, so ähnlich wie beim Ausbau der Autobahnen in Ostdeutschland nach der Wende.

Frankreich setzt unbeirrt auf Atomkraft und kann so den Strompreis diktieren. Ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Ja, Länder wie Frankreich und Spanien haben beim Strukturwandel gewisse Vorteile. Aber irgendwann wird auch Frankreich die hohen Lagerungskosten für Nuklearabfälle einpreisen müssen.

Was droht Brandenburg, wenn wir die Wende nicht hinkriegen?

Im schlimmsten Fall eine Deindustrialisierung. Viele Standorte in Ostdeutschland sind Zulieferbetriebe für die Produktion im Westen. Dort fragt man sich nun, ob der durch die Angleichung der Lohnkosten bereits reduzierte Standortvorteil nicht vollends aufgefressen wird durch immer weiter steigende CO2-Kosten für Transport. Dieser Diskussion müssen wir uns nach 30 Jahren Einheit stellen, das darf im berechtigten Jubel über eine große Neuansiedlung wie Tesla nicht untergehen.

Strom, Gas und Benzin sind so teuer wie nie. Werden wir uns an dieses Preisniveau gewöhnen müssen?

Ich fürchte ja. Energie wird eher noch teurer werden. Das wird uns an anderer Stelle, etwa beim Ausbau der Elektromobilität, in Konflikte stürzen. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir die in Deutschland sehr hohen Energiesteuern reduzieren.

Von Henry Lohmar