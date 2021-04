Potsdam

Als Chefarztes ist Christian Kieser für die seelische Gesundheit der Patienten am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann zuständig. Der Schauspieler Jan Josef Liefers kritisierte, es würde zu viel Angst vor der Lungenkrankheit Corona geschürt. Was denkt ein Psychiater und Psychotherapeut darüber?

Herr Kieser, erleben Sie in den Corona-Monaten ein erhöhtes Patientenaufkommen in Ihrer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie?

Christian Kieser: Bundesweit sind in unserem Bereich keine erhöhten Patientenzahlen zu verzeichnen. Wir hatten phasenweise sogar weniger Patienten als üblich, da Menschen mit psychischen Erkrankungen wie auch Menschen mit somatischen Erkrankungen die Krankenhäuser wegen des Infektionsgeschehens gemieden haben. Unabhängig davon wissen wir aber durch Erfahrungen und Studien, dass Shutdowns, Homeoffice und Abstandsgebote erhebliche Auswirkungen auf das seelische Befinden der Menschen haben und viele in unterschiedlicher Weise darunter leiden.

Die Regierung hat bewusst den Worst Case, also den schlimmstmöglichen Fall, kommuniziert, was der Schauspieler Jan Josef Liefers als Alarmismus und Angsttrompeterei geißelt. Wäre es für die psychische Befindlichkeit der Menschen besser gewesen, zu beschwichtigen?

Kieser: Es ist wichtig, Informationen so klar und transparent wie möglich dazustellen. Das ist eine große Herausforderung und in einer so komplexen Gemengelage alles andere als einfach. Die Frage ist, wie reagieren Menschen auf Maßnahmen, die ihren Alltag konkret beeinflussen. Ich würde nicht von einem Alarmismus sprechen, den die Bundesregierung mit ihren kommunikativen Schleifen initiiert hat. Aber es war ungünstig, dass sich Botschaften teilweise widersprochen haben. Botschaften sollten eindeutig und nachvollziehbar formuliert werden. Damit können wir Menschen wesentlich besser umgehen, als wenn Botschaften undeutlich, undifferenziert und diffus platziert werden.

In diesem Zusammenhang wird auch viel Kritik an den Medien laut. Wurde hier eine Botschaft zu klar und zu bombastisch dargestellt?

Kieser: In der Medienlandschaft erlebe ich zwei Tendenzen. Einerseits eine Homogenisierung, hier wird das Nämliche über die Pandemie ständig wiederholt und wiedergekäut. Es gibt aber auch eine sehr kritische Berichterstattung, der freie Diskurs ist nach meinem Demokratieverständnis äußerst wichtig. Die Bürger allerdings, die mit den konkreten Maßnahmen leben müssen, stehen am Ende vor der Frage: Welche Botschaften sind für mich relevant, nachvollziehbar und plausibel?

Christian Kieser, Ärztlicher Direktor und Chef der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Bergmann-Klinikum Potsdam. Quelle: Maria Parussel und Holger Vonder

Ärztlicher Direktor in Potsdam Seit 2007 ist Christian Kieser Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und seit Juni 2020 Ärztlicher Direktor am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Seine Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Neurologie absolvierte der heute 60-Jährige in Erlangen und Triest, die Psychotherapie-Qualifikation erwarb er in München und Heidelberg. Daran anschließend war er viele Jahre als Oberarzt im Vivantes Klinikum Neukölln/Berlin tätig. Kieser stammt aus Bozen (Südtirol), ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Das Corona-Virus hat offenbar nicht nur die Lungen befallen, sondern auch die Seelen. Was wiegt schwerer?

Kieser: Es ist nicht zielführend, eine Gewichtung durchzuführen. Beides ist gleichermaßen schwerwiegend. Die körperlichen Erkrankungen reichen von leicht bis sehr schwer. In der gegenwärtigen dritten Welle müssen wir erleben, dass die Patienten jünger sind und schwerer erkranken. Über die Akut-Erkrankungen hinaus zeigen sich immer mehr Long-COVID-Verläufe, also nachhaltige und lang anhaltende Symptome im psychiatrischen und im neurologischen Feld. Aber viele Menschen leiden auch enorm unter den Maßnahmen, die mit sozialer Isolation einhergehen. Das Unterbrechen von sozialen Kontakten ist fraglos eine der wesentlichen, wirksamen Maßnahmen, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Die Einschränkungen werden verstärkt wahrgenommen, da das gesellschaftliche Leben derzeit gebremst verläuft, viele Menschen im Homeoffice arbeiten und existentielle Ängste durchmachen.

Politiker müssen aber die verschiedenen Formen des Leides vergleichen und bei der Bekämpfung Schwerpunkte setzen. Es gibt die Patienten auf den Intensivstationen, aber Corona macht auch Künstlern zu schaffen, die unter einem Auftrittsverbot leiden, Geschäftsleuten, die nicht arbeiten dürfen, Kinder, die nicht in die Schule gehen dürfen.

Kieser: Das eine und das andere im Blick zu haben, ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wir dürfen nicht glauben, dass wir mit einfachen, trivialen Antworten den hochkomplexen Phänomenen gerecht werden können. Es ist wichtig, dass sich Menschen artikulieren können, dass der kritische Diskurs gefördert wird, dass die Leiden und die Not aller Menschen ernst genommen werden. Der Bürgerdialog der Bundeskanzlerin am Dienstag im Rahmen einer Videokonferenz zeigt den richtigen Weg. Es ist nicht damit getan, dass die Bundesregierung richtige Entscheidungen trifft, sondern es handelt sich um eine zivilgesellschaftliche Aufgabe.

Es gibt viel Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung. Welche Kritik ist legitim und welche nicht?

Kieser: In einer demokratischen Gesellschaft ist jede kritische Auseinandersetzung sinnvoll und zielführend, sofern sie auf dem Boden des Grundgesetzes erfolgt und die Spielregeln der Demokratie einhält. Ich halte es für wichtig, dass sich Menschen kritisch und sehr kritisch äußern. Denn das zeigt, dass sie sich beteiligen wollen. Aber mit einem rückblickenden Hätte-hätte-hätte ist keinem geholfen. Wir müssen nach vorne schauen und mit Zuversicht und Hoffnung die weitere Entwicklung mitgestalten. Wir müssen Not und Leid der Menschen sehr ernst nehmen und Maßnahmen entwickeln, die aus der schwierigen Lage herausführen.

Not und Leid – fallen für Sie da auch Künstler, Geschäftsleute und Schüler drunter?

Kieser: Auch die Aktion der Fernsehschauspieler #allesdichtmachen ist für mich Ausdruck der Not. Hier wurde der Not eine Stimme gegeben, die von vielen auch als hilflose Stimme wahrgenommen wurde. Die Reaktionen darauf waren sehr kontrovers. Schüler sind auch in einer äußerst schwierigen Lage, denn wir wissen, welche Bedeutung soziale Kontakte, sozialer Austausch und Beziehungen haben. Und natürlich leiden auch Händler, Restaurantbesitzer usw. unter der Ungewissheit, zumal deren Not nicht kurzfristig behoben werden kann.

Die Aktion der Schauspieler hat auch die Frage aufgeworfen, ob man sich dem Thema satirisch, sarkastisch und zynisch nähern darf.

Kieser: Das ist wirklich eine Gratwanderung. Ich glaube, die Schauspieler wollten mit Satire und Ironie den Blick auf das Gesamtgeschehen weiten und eine gesellschaftliche Debatte anschieben - bei allem Respekt für die Menschen, die unter der Erkrankung leiden. Die Gratwanderung zwischen Ironie und Satire einerseits – und Zynismus und Häme andererseits ist offenbar nicht immer gelungen, das zeigen die Reaktionen.

Kennen Sie Ärzte und Pflegekräfte, die sich von den Videos verhöhnt fühlten?

Kieser: In meinem persönlichen und beruflichen Umfeld in Potsdam habe ich keine Reaktionen wahrgenommen.

Sie verständigen sich in der Leitung des Bergmann-Klinikums oft mit ihren Kollegen. Wie lange wird die dritte Welle noch dauern?

Kieser: Wir stecken mittendrin. Wir gehen davon aus, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist, und rechnen noch mit steigenden Zahlen und Tendenzen, befinden uns aber mittelfristig auf einer positiven Entwicklungslinie. Die Zahl der Impfungen wird deutlich zunehmen. Wir haben auch ausreichend intensivmedizinische Kapazitäten zur Verfügung, um die Erkrankten angemessen zu behandeln.

In Australien werden schon wieder Partys gefeiert. Was wurde da besser gemacht?

Kieser: Australien ist eine Insel. Dort lassen sich alle Wege deutlicher und klarer eingrenzen. Die wirksamste Maßnahme ist nun einmal die der Kontaktbeschränkung. Da war Australien in der Umsetzung rigider Maßnahmen konsequenter.

