Potsdam

Was hätte wohl der Genosse Karl Liebknecht dazu gesagt? Als die Partei-Ikone der späteren SED am 9. November 1918 um 16 Uhr am Berliner Schloss die Republik ausrief und damit zwei Stunden nach dem Sozialdemokraten Philipp Scheidemann erneut die Monarchie der Hohenzollern für beerdigt erklärte, verkündete er: „Durch dieses Tor wird die neue sozialistische Freiheit der Arbeiter und Soldaten einziehen. Wir wollen an die Stelle, wo die Kaiserstandarte wehte, die rote Fahne der freien Republik Deutschland hissen.“

Für Liebknecht war das Schloss „kein beliebiges Privateigentum“

Hätte er dieses Schloss nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges gesprengt? „Die Antwort ist spekulativ“, schreibt der Berliner Journalist und Politikwissenschaftler Christian Walther. Doch eines ist sicher. Liebknecht hatte das Berliner Stadtschloss damals in seiner Rede als „kein beliebiges Privateigentum, sondern Volkseigentum“ bezeichnet.

So sah das Berliner Schloss einmal aus. Das historische Postkarten-Foto aus der Zeit um 1878 zeigt das Königliche Schloss von der Südseite am Schlossplatz. Quelle: Sammlung SauerSammlung Sauer

Und das war es auch während der Weimarer Republik. Ein öffentliches Gebäude, in dem Museen, Forschungsinstitute, Verwaltungseinrichtungen, Sozialvereine oder Gewerkschaftsorganisationen untergebracht waren. „Des Kaisers Nachmieter“ lautet der Titel eines in diesem Jahr von Walther mit vielen Dokumenten und Bildern publizierter Band. Walthers Grundthese: Als ZK-Chef Walter Ulbricht am 22. Juli 1950 den Abriss verkündete, war es schon längst kein Hohenzollernschloss mehr, sondern seit der Novemberrevolution ein Schloss der Republik und damit ein Schloss des Volkes.

Die Frauen im Berliner Schloss

Schon mit dem Titelbild versucht Walther diesen Sachverhalt zu untermauern. Es zeigt die von einem Ehepaar Schönfelder bewohnte Laube auf dem Dach des Schlosses. Um einen Tisch sind fünf Berliner Bürger zum Kartenspielen versammelt. Das Schloss war nach dem Ende der Monarchie komplett umgenutzt worden.

Der Autor erzählt anhand der Biografien von sieben Frauen – auch das eine Revolution, denn erst in der Republik erhielten Frauen Wahlrecht und konnten studieren –, was mit den königlichen Räumen nach 1918 so passierte. So forschte zum Beispiel die Atomphysikerin Lise Meitner im Schloss im Auftrag der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Anne-Gudrun Meier-Scherling, später in der Bundesrepublik Richterin am Bundesarbeitsgericht, begann im Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, das im Schloss untergebracht war, ihre Juristinnenkarriere. Oder Elisabeth-Henschel Simon. Die Kunsthistorikerin hatte als Kustodin der neu geschaffenen preußischen „Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten“ ihren Dienstsitz im Schloss, bis die Jüdin 1933 entlassen wurde und nach Palästina fliehen musste.

Der 1976 errichtete Palast der Republik. Quelle: Dpa

Walther verläuft sich gelegentlich etwas in den Details dieser Biografien. Doch das mindert mit Nichten die Tatsache, dass es ganz offensichtlich vor allem ideologische Gründe dafür gab, dass am 7. September 1950 unter dem Apothekenhügel und dem sogenannten Grünen Hut, dem ältesten Teil des Schlosses, die erste Sprengladung angebracht wurde. Denn es gab selbst innerhalb der SED nicht wenige Gegner der Zerstörung des Schlosses. Walther versucht, soweit es die Quellenlage hergibt, die damaligen Auseinandersetzungen um den Abriss innerhalb und außerhalb der Partei zu rekonstruieren.

Christian Walther: Des Kaisers Nachmieter (Cover). Quelle: Verlag

So warb etwa Hans Scharoun, damals parteiloser Stadtrat für Bau- und Wohnungswesen und späterer Architekt der Berliner Philharmonie, dafür, dass das Schloss, das er als den „hervorragendsten Bau des norddeutschen Barock“ bezeichnete, wenn schon keine detailgetreue Gesamtrekonstruktion mehr möglich ist, so doch wenigstens eine „moderne Ausgestaltung für Museums- und Repräsentationszwecke“ erhält, „welche die wenigen historischen Fragmente einbezieht“. Man könnte fast meinen, er hätte das heutige Humboldt Forum bereits vor Augen gehabt.

Für den Erhalt des Schlosses kämpfte auch die damalige Chefin der Schlösser und Gärten, Margarete Kühn. In einem Brief an DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl schrieb sie noch am 11. Oktober, als die Sprengungen bereits in vollem Gange waren: „Seit einer Generation war das Schloss bereits neuen Zwecken zugeführt, und der Berliner, der seine Heimat liebt, erblickt in ihm das ehrwürdige Symbol der bedeutenden Vergangenheit seiner Stadt.“

Scharoun und Kühn versuchte auch das Potsdamer Schloss zu retten

Interessant auch die Position der beiden zu einem anderen Schloss: dem Potsdamer Stadtschloss. „Wenn es wirklich geschieht, dass dieser Bau dem Erdboden gleichgemacht wird, so ist eine der schönsten Städte Deutschlands für immer sehr arm geworden“, schreibt Kühn, damals schon nur noch für die Schlösser im Westteil der Stadt zuständig, am 18. Januar 1958 in einem Beitrag im westberliner „Tagesspiegel“. Und Scharoun versuchte schon Anfang 1949, mittlerweile Leiter des Instituts für Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften, die Sprengung der zerbombten Ruine zu verhindern.

Um ins Machtzentrum der SED hineinzuwirken, nahm er im Februar ’49 einen seiner Angestellten auf eine Besichtigungstour nach Potsdam mit. Nicht irgendeinen Angestellten, sondern den Architekten Kurt Liebknecht, den Neffen von Karl. Noch im selben Jahr stieg der Genosse zum Direktor des Instituts für Städtebau und Hochbau im Ministerium für Aufbau auf. 1951 wurde er Präsident der neu gegründeten Deutschen Bauakademie.

Liebknechts Neffe blieb stramm auf Parteilinie

Doch Scharouns Werben hatte wenig Erfolg. Zwar behauptet Kurt Liebknecht in seiner noch 1986 in der DDR erschienenen Autobiografie, er habe damals fest an eine spätere Rekonstruktion des Potsdamer Schlosses geglaubt, doch der SED-Mann hatte während des Krieges im Moskauer Exil die Stalinschen Säuberungen miterlebt und wusste, was es bedeuten konnte, von der Parteilinie abzuweichen. Und so versicherte er zwar nach der Wende, gegen den Abriss der beiden Schlösser gewesen zu sein, Tatsache ist aber, wie Walther detailliert zeigt, dass er seinerzeit ein lautstarker Befürworter war.

Und so wurde das Potsdamer Stadtschloss 1960 gesprengt und abgeräumt, nachdem das Politbüro der SED 1959 beschlossen hatte, an derselben Stelle ausgerechnet ein Liebknecht-Forum zu errichten – was allerdings in dieser Form nie realisiert wurde.

Heute steht am Schlossplatz das Humboldt Forum. Quelle: Jens Kalaene/DPA

An der Stelle des Berliner Schlosses wiederum sollte laut Beschluss des III. Parteitages der SED ein Aufmarschplatz entstehen. „Das Zentrum unserer Hauptstadt, der Lustgarten und das Gebiet der jetzigen Schlossruine, muss zu dem großen Demonstrationsplatz werden, auf dem Kampfwillen und Aufbauwillen unseres Volkes Ausdruck finden kann“, verkündete Ulbricht am 22. Juli 1950. Doch irgendwie war wohl selbst den DDR-Ideologen die windige Brache zu öde. Ungefähr auf dem Areal des ehemaligen Schlüterhofes entstand 1976 der Palast der Republik mit Sitz der Volkskammer, Restaurants und Vergnügungsstätten. Ein Palast für das Volk eben.

Der Rest ist bekannt. 2002 beschloss der Bundestag das asbestverseuchte Teil wieder abzureißen und das heutige Humboldt-Forum in architektonischer Anlehnung an das alte Schloss zu errichten – ein Ort für mehrere Museen. Was Karl Liebknecht wohl dazu gesagt hätte?

Christian Walther: Des Kaisers Nachmieter. Das Berliner Schloss zwischen Revolution und Abriss. Verlag für Berlin-Brandenburg, 184 Seiten, 25,00 Euro.

Von Mathias Richter