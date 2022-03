Potsdam

Das Kunsthaus „sans titre“ gibt am 8. März ab 19 Uhr zum Weltfrauentag wirklichen und fiktiven Frauen der Geschichte eine Stimme. Barbara Schaffernicht, Mitglied des Potsdamer Ensembles LX, liest eine Auswahl aus Christine Brückners berühmten Zyklus „Wenn du geredet hättest, Desdemona“.  In inzwischen 14 Kapiteln – Brückner fügte dem Buch 1996 drei Monologe hinzu – sprechen Frauen wie Othellos Ehefrau Desdemona oder Goethes Gattin Christiane Vulpius heimlich aus, was sie wirklich denken. Erstmals veröffentlich wurden diese „Ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen“ 1983.

Berühmten Frauen Gehör schenken

Shakespeares Desdemona denkt in Brückners Text zum Beispiel in ihrem Schlafgemach kurz vor ihrer Ermordung über Männerbilder und Männergewalt nach, Goethes Ehefrau schildert, wie sie unter der Verachtung der Weimarer Gesellschaft und unter den Affären ihren Mannes litt. Christine Brückner wollte die Ungerechtigkeit, dass Frauen wie Desdemona, Christiane Vulpius, aber auch Effi Briest, Gudrun Ensslin oder Klytemnästra nie Gehör geschenkt wurde, nicht auf sich beruhen lassen. Die Schauspielerin Barbara Schaffernicht hat einige Texte aus dem Zyklus ausgesucht. Musikalisch begleitet wird sie von Chris Uibel. Für die kostenlose Veranstaltung ist wegen der beschränkten Platzzahl eine Anmeldung unter https://www.sans-titre.de/events-1/zum-frauentag-wenn-du-geredet-hattest nötig.

Info: „Wenn du geredet hättest...“, 8. März, 19 Uhr im Kunsthaus „sans titre“, Französische Straße 18, 14467 Potsdam.

Von Rüdiger Braun