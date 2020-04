Neue Leitung beim Filmmuseum Potsdam

Potsdam

Das Potsdamer Filmmuseum hat eine neue Leitung. Die bisherige Pressereferentin Christine Handke übernimmt die Leitung des Museums von Ursula von Keitz. Das teilte das Filmmuseum am Mittwoch mit.

Von Keitz, die gleichzeitig an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf als Professorin angestellt ist, will sich auf ihre Lehrtätigkeit konzentrieren, heißt es in einer verbreiteten Mitteilung. Von Keitz leitete das Filmmuseum seit Oktober 2014 und war unter anderem für die Ausstellungen „Plakativ. Filmwerbung und Propaganda in Demokratie und Diktatur“ und „ Theodor Fontanes Männlichkeiten“ verantwortlich.

Christine Handke wird ihre Aufgaben im Museum in der Funktion als „amtierende Direktorin“ bis 2024 übernehmen. Solange läuft der Lehrvertrag von Ursula von Keitz an der Filmuniversität. Die Museumsstelle ist an die dortige Professur gekoppelt. „Ich werde künftig einem tollen Leitungsteam vorstehen“, sagte Christine Handke. 2024 wird die Stelle dann neu ausgeschrieben.

Von Mathias Richter