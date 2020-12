Potsdam

Welch tiefen Eindruck die Schneerose in früheren Zeiten gemacht haben muss, als sie in keinem Blumenladen zu kaufen und in wenigen Gärten zu finden war: Während die Natur im Winter weitgehend ruht und alles Grün verschwunden ist, blüht die Schneerose im wahrsten Sinne des Wortes auf. Als Eduard Mörike die für ihn „völlig neue Blume“ überraschend auf einem Grab fand, war er so angetan, dass er in einem Brief vom 29. Oktober 1841 von ihr schwärmte und ihr wenig später ein Gedicht widmete. Andere taten es ihm gleich.

Hahnenfußgewächs, das Halbschatten mag

Geläufiger ist das winterblühende, tiefgrün belaubte Geschöpf unter dem Namen Christrose, weil seine Blütezeit um Weihnachten liegt. Es gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). Bei einem geeigneten Platz im Garten – am besten im Halbschatten in nährstoff- und humusreichem sowie kalkhaltigem Boden ohne Staunässe – kann eine Pflanze bis zu 25 Jahre alt werden. Die meist weiße, manchmal im Verblühen auch rosa überhauchte Blüte erreicht einen stattlichen Durchmesser von fünf bis zehn Zentimeter. Sie bezaubert mit fünf eiförmigen Kelchblättern und zahlreichen gelben Staubblättern in ihrer Mitte.

Sankt Martins half nur das Gebet

Welch aparte Erscheinung die Christrose auch ist: All ihre Pflanzenteile sind giftig. Der Legende nach soll Sankt Martin sich im Exil an ihr vergiftet, kraft des Gebetes aber überlebt haben. Die Pflanze enthält unter anderem Helleborin, das im Zusammenspiel mit weiteren Substanzen Übelkeit, Durchfall, Herzrhythmusstörungen, Atemnot und starken Durst bewirken kann und das der Pflanze ihren botanischen Namen verdankt: Helleborus niger. Der griechische Gattungsname setzt sich zusammen aus helein für töten und bora für Speise, was darauf hinweist, dass die Pflanze nach ihrem Verzehr tödlich wirkt. „Niger“ bezieht sich auf die schwarze Farbe der Wurzel. Ein weiterer Name der Christrose ist Schwarze Nieswurz - ihrer früheren Verwendung in Niespulvern wegen.

„Drei Tropfen machen rot, 10 Tropfen machen tot“

Nieswurz-Arten waren schon in der Antike bekannt und wurden von Hippokrates als abführendes und harntreibendes Mittel verabreicht. Weiterhin sollten die Pflanzen bei Geisteskrankheiten helfen. Auch Kräuterbücher des Mittelalters kennen Helleborus und unterschlagen nicht die Giftigkeit sowie die Gefahr einer Überdosierung: „Drei Tropfen machen rot, 10 Tropfen machen tot“. Heute findet Helleborus nur noch Anwendung in der anthroposophischen Medizin als mögliches Krebsmittel für Männer und in der Homöopathie unter anderem bei ängstlicher Depression.

Ihre Heimat liegt im Gebirge

Ursprünglich beheimatet in den Alpen, im Appenin und auf dem nördlichen Balkan, erfreut die Christrose längst auch die Herzen der Mitteleuropäer. Es gibt sie in verschiedenen Sorten und Farben, die Blütezeit kann schon im November beginnen und bis weit in den Frühling dauern. Bereits im 19. Jahrhundert wurden Sorten gezüchtet, die größere und mehr Blüten als die Wildart aufweisen. Bunte Sorten entstanden durch Einkreuzung der in der Türkei beheimateten Orientalischen Nieswurz. Die Christrose ist beliebt als Garten- und Topfpflanze. Ihre Blütenstängel ergeben aber auch in einem Weihnachtsgesteck einen reizenden Anblick.

Von Maria Kröhnke